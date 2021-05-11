技嘉被质疑嘲讽中国制造 电商平台抵制

台湾电竞笔电大厂技嘉科技（Gigabyte）在其官网发布的一张图片被质疑是嘲讽中国大陆制造，中国大陆官媒点名批评，技嘉产品也被京东、苏宁易购等电商平台抵制。

据观察者网报道，昨天有网友注意到，技嘉官网出现了这样的表述，“坚持台湾制造，质量严格控管。不同于其他品牌，选择低成本、降低质量的方式请中国代工制造，技嘉致力于打造卓绝且高性能的零组件和笔记本电脑。”

共青团中央官方微博今天（11日）发文称，“技嘉，谁给你这么大勇气？”并附上上述引起争议的截图。

技嘉AORUS电竞官方微博今天中午以技嘉科技的名义发布道歉声明，称“日前我司官网发布的部分文字内容与事实严重不符，系公司内部管理不善所致，对此给大家带来的不适我司致以诚挚的歉意。”

声明指出，技嘉在中国大陆开展业务已有20多年，对于此次的不当言论会深刻检讨并进行整改动作以符合国家原则，并将加强内部管理和培训，确保所有员工都意识到问题并给予重视。

声明还说，技嘉生产线遍布中国大陆，产能占比高于90%，“深以中国生产的品质为荣, 中国生产协助技嘉为全球消费者打造优秀产品和优质体验”。

随后该官微再次发帖，表示技嘉“坚持一个中国的立场，反对任何形式的分裂行为和言论”。

对此，大陆网友表示并不买账。有网友表示，“你要是在全平台包括外网平台发个道歉说会加强中国台湾省员工的培训，说不定还有机会。”

也有网友指出，“请在全球官网上发表这篇道歉声明，一边赚大陆钱，一边诋毁大陆，还想着做两面人糊弄我们继续赚大陆钱呢？”

另据中新网报道，京东、苏宁等电商平台疑似已对技嘉产品进行了下架处理，在京东搜索“技嘉”等关键词，显示“抱歉，没有找到商品额”。