一名中纪委前纪检组长被指是内鬼

一名曾派驻中国国家烟草专卖局的中共中央纪委前纪检组长在卸任九年后，因严重违纪违法而受到调查。有中国媒体指这名前组长是“内鬼”。

中央纪委国家监委网站今天（11日）通报，中央纪委原派驻国家烟草专卖局纪检组组长、国家烟草专卖局原党组成员潘家华涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

《北京青年报》旗下微信公众号“政知圈”报道，潘家华至少在2012年11月就已经卸任。国家烟草专卖局网站当时发布领导干部任免信息，宣布免去潘家华中央纪委驻国家烟草专卖局纪检组组长、国家烟草专卖局党组成员职务。

报道引述公开信息称，潘家华至少在2005年1月就已经出任上述岗位，他还曾兼任国家烟草专卖局直属机关党委书记、国家烟草专卖局党校（中国烟草职工培训中心）校长。

潘家华在纪检监察领域工作多年，在任职期间也多次公开露面，就烟草系统纪检监察工作进行表态。

在2012年4月，也就是潘家华任职的最后一年，全国烟草行业纪检监察工作座谈会举行后，潘家华接受记者采访，提出了“四个坚决”“六个严禁”“四个严肃查办”等概念。

中央第五轮巡视去年4月展开后，巡视组进驻国家烟草专卖局，同年8月向国家烟草专卖局党组反馈巡视情况，指中国国家烟草专卖局对关键岗位监督不够到位，形式主义、官僚主义和违反中央八项规定精神问题仍然存在；选人用人工作有待加强，党建工作不够扎实；落实整改责任不够到位，巡视、审计发现问题整改不够彻底，整改长效机制不健全。

巡视组也收到反映一些领导干部的问题线索，并已按有关规定转中央纪委国家监委、中央组织部等有关方面处理。

报道也称，《中国纪检监察》杂志今年3月针对“灯下黑”问题发表文章，强调惩治“害群之马”任何时候都不能松、不能软，必须形成高压警示震慑，也点名提到了十八大以来中央纪委查处的十大“内鬼”。

在潘家华落马之前，国家烟草专卖局也曾落马一名高官。时任国家烟草专卖局党组成员、副局长赵洪顺在2019年2月接受审查调查。赵洪顺在2020年6月被法院认定非法收受财务，共计折合人民币9032万元（1865万新元），一审被判无期。