中国乘联会：特斯拉二季度产能全部售罄

中国乘用车市场信息联合会5月11日公布中国市场汽车销量显示，今年1至4月，特斯拉累计销量已达95125辆。

据第一财经报道，记者获悉，特斯拉上海超级工厂Model Y生产线曾在4月份曾停产两周以升级产线设备，销量也因此产生波动。

特斯拉方面告诉记者，第二季度产能已经全部售罄。“即便现在打开官网下订Model Y，交付日期依然排到7月。”

乘联会数据显示，4月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国4月出口电动车14174辆，创下单月出口量最高记录。

根据特斯拉公布近期公布的第一季度财报，受中国强劲需求的提振，财报显示特斯拉营收增长74%至103.9亿美元（137.90亿新元），净利润创下4.38 亿美元纪录新高。该公司也成为为数不多的经历住汽车零部件短缺考验的车企。

今年第一季度，特斯拉总共交付了184800辆Model 3电动车和Model Y电动车，交付量同比增长翻番创下纪录新高。特斯拉预计今年将售出超过75万辆电动车，在接下来几年中，销量将继续以每年约50%的速度增长。

目前特斯拉正在建造两个新的组装工厂，其中一个在德国首都柏林附近，另一个在得克萨斯州奥斯汀附近。这两个工厂都计划在今年建成，明年开始批量生产。

不过今年以来，特斯拉股价持续被看空，在今年1月26日创下883美元的历史新高收盘价后，近三个月股价累计跌幅接近30%。该公司周一收盘股价大跌超过6.4%，

特斯拉最大的外部股东之一苏格兰基金管理公司贝利·吉福德（Baillie Gifford&Co．）在今年第一季度出售了1110万股特斯拉股票，持股量较去年年底减少了40%，出售总股份数占到特斯拉已发行股份总数的1.2%。

今年4月上海车展上，特斯拉引发中国消费者的不满。本月早些时候，特斯拉称正在为中国车主开发一个平台，将首次允许用户访问该公司在中国市场的汽车数据，这些数据包括特斯拉汽车配备的摄像头和传感器所收集的汽车环境图像数据等。

对于这些图像的使用、发送和存储的控制，是整个汽车行业和全球监管机构面临的新兴挑战。中国上个月发布了一项新的规则草案，用以确保智能汽车产生数据的安全性。特斯拉高管上个月表示，从中国特斯拉电动汽车收集的数据将存储在中国。

让用户访问与特斯拉制动等系统导致的事故相关的数据，对于特斯拉频发的电动车事故的定性至关重要，用户也将对自己的行车数据拥有更多的控制权。

在美国，道路安全部门正在对特斯拉发生的近30起事故进行调查，其中涉及行车数据的取证也是判定事故原因的关键。

美国国家运输安全委员会（NTSB）周一发布了一份特斯拉在得克萨斯州发生的致命事故的初步调查报告，称测试表明涉事的特斯拉Model S的“自动转向系统”（Autosteer）功能在事故发生的道路上“不可用”，但该车的巡航控制功能可能仍在运行。

根据特斯拉网站的介绍，特斯拉辅助驾驶系统AutoPilot包括Autosteer和巡航控制两大功能，其中Autosteer功能可以在“明显标记的车道”内提供帮助，用于控制车辆的横向转向运动，但并不是一直可用。

NTSB还表示，车主的家庭安全摄像头显示，车主进入驾驶员座位，乘客进入前排乘客座位。

这起事故一度引发了有关特斯拉公司“自动驾驶”系统安全性的质疑，但目前尚无定论。特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）上个月说，在得克萨斯州的车辆事故中，可能并不涉及到AutoPilot功能。

另据近期曝光的加州机动车管理局（DMV）与特斯拉团队的一份会议纪要文件，特斯拉自动驾驶业务的负责人对监管机构表示，特斯拉今年年底可能无法开发出真正的自动驾驶汽车。

特斯拉自动驾驶软件AutoPilot总监CJ Moore以及副总法律顾问威廉姆斯（Eric Williams）等员工告诉加州监管机构，尽管马斯克有意向今年推出全自动驾驶汽车，但他们无法确认这一目标能在今年真正实现。

软件团队还说：“特斯拉目前仍处于L2级别自动驾驶。”L2级别的“自动驾驶”技术是指非自动驾驶的驾驶员辅助系统，在这种情况下，需要驾驶员留在驾驶员座位上并随时接管汽车。