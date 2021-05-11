消息：特斯拉停止上海购地计划

知情人士透露，中美关系紧张所造成的不确定性，已促使美国电动车制造商特斯拉停止购地扩大上海工厂并将之成为全球出口枢纽的计划。

据路透社今天（11日）报道，消息人士称，美国在特朗普执政时期针对源自中国的电动车加征25％关税，而由于美国仍然实行这项措施，特斯拉现阶段打算限制中国产量在公司全球​​产量所占的比例。

消息人士披露，特斯拉早前曾考虑将中国制造的初级Model 3出口方向扩大至美国等更多市场。

特斯拉目前将中国制造的Model 3运送到欧洲。公司正在德国设立工厂。

按照计划，特斯拉的上海工厂每年将生产50万辆车，目前正以每年45万辆的速度，生产Model 3和Model Y。

知情人士透露，三月份，特斯拉曾在3月决定不竞标位于工厂对面的一块地段，原因是公司至少到目前为止，不再计划大幅度提高在中国的产能。

特斯拉在发给路透社的声明中说，公司的上海厂房“发展进度正按计划进行”。

特斯拉在上海工厂仍有计划用来设立生产线的空间，但这块地目前是一座停车场。知情人士称，特斯拉可能在现有地段扩充每年50万辆的产能，在未来也可能购买更多地段，以设立更多汽车生产线。

消息人士也说，上海市政府已就出售地段，以便设立新能源商用车生产线一使，与几家公司进行谈判。