杭野第二只金钱豹右后肢外伤每日用碘伏处理

三只金钱豹上月19日从杭州野生动物世界外逃，目前仍有一只金钱豹未找到。其中一只已经找到的金钱豹经过两天的休养进食量逐步增加，精神状态好转，右后肢有外伤，需要每天用碘伏处理至少三到五次。

根据央视新闻报道，上海动物园和杭州动物园的两位专家昨天一同前往杭州野生动物世界，对追捕回的第二只金钱豹的伤情进行诊断。

经过两天的休养，这只在杭州野生动物世界救护繁育中心的金钱豹进食量逐步增加，精神状态不断好转，可以在笼舍内来回走动。

杭州野生动物世界兽医邹健强受访时说，一个人过来的话，它（金钱豹）在里面走动是比较正常的，有时候还要扑网。但现在人多的话，它比较害怕，处于防守的状态。

对于金钱豹的伤情，专家现场进行了诊断。

上海动物园高级工程师袁耀华透露，（金钱豹）右后肢有外伤，可能它的趾甲已经丢失了，是后肢的那个手趾（脚趾）有点外伤，做一个正常的外伤处理。等将来看看愈合的结果，做一个小手术，这个没问题。

根据金钱豹目前的情况，专家要求对它做好全身性的抗感染治疗和科学进食。邹健强说，工作人员每天都在用碘伏处理，至少三到五次，一般两三个小时一次。采食量的话，还是继续控制一下，慢慢地增加。

此外，另一只未找到的豹子逃逸时间已长达20多天，相关人员正在搜捕。目前，五名园区经营管理人员被采取了刑事强制措施。