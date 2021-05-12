港警国安处处长 涉光顾无照按摩店被调查

香港警方国家安全处处长蔡展鹏涉光顾无照按摩店，警方下令其休假接受调查。

据《星岛日报》引述消息指，蔡展鹏面临警队纪律调查，暂休假近一个月。

香港警务处国家安全处去年才成立，蔡展鹏成为首任处长。消息称，他早前光顾一家按摩店时，遇到其他警员上门查牌，刚巧发现蔡正在店内接受按摩。

消息称，由于查悉按摩院是无照经营，而且蔡的身份敏感，负责的警员向上级报告，最后惊动警队最高层，知悉事件后决定要彻查，蔡目前正在休假，须接受纪律调查。

另据《南华早报》报道，香港警方发言人在回答媒体询问时，只证实有警员因为不当行为正接受调查。

《南华早报》引述不具名的知情警队高级人员说，虽然光顾无照按摩店应该不至于被逮捕，但蔡展鹏的行为影响了香港警方的形象、损害了警队的名声，因此他可能将面临一项纪律听证。

蔡展鹏于1995年加入香港警队任职督察，主要负责保安情报和行动工作，也曾在前线担当不同的行动指挥岗位。他于2014年晋升为高级警司，在保安部担任单位指挥官，专责有关保安事务的情报行动、调查、分析与联络工作；2017年6月晋升为总警司，出任保安部副主管；2019年1月升为助理处长，主管保安部。他去年7月成为香港警务处国家安全处首任处长。

香港行政长官林郑月娥今年2月10日向七名现任和前任高级警务人员颁发行政长官公共服务奖状，以表扬他们在维护国家安全方面的重大贡献，七人中就包括蔡展鹏。

蔡展鹏也是今年1月被美国宣布制裁的六名中国中央政府与香港警政人员之一。美国公布的制裁原因指，这是就香港警方早前拘捕了逾50名民主派，称有关行动是香港自由和民主遭受损害的又一例证。被制裁者在美国的账户被冻结，而且美国任何机构都不准与被制裁者有业务往来。