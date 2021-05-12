科兴疫苗在印尼一研究中显示高度有效性

一项在印尼医务人员中进行的研究显示，科兴生物的疫苗能提供有效保护。

据彭博社报道，印尼卫生部长萨迪金（Budi Gunadi Sadikin）周二接受专访时说，该国首都雅加达25374名医务人员在接种第二剂疫苗后接受了28天的追踪，发现该疫苗在完成接种的七天后就能100%保护接种者免于死亡，还能让96%的人免于住院。对这些接种者的追踪持续到2月下旬。

萨迪金还说，上述接种者中有94%的人未被病毒感染，这是一个非凡的结果，比该疫苗多次临床试验中的结果都要好。不过目前尚不清楚研究中是否对这些人员进行了统一筛查以便发现无症状病毒携带者。

萨迪金说，“我们看到医护人员的住院和死亡人数急剧下降。”尚不清楚科兴疫苗在印尼抵御了何种病毒株，但该国尚未爆出由变种病毒引发的任何重大疫情。

上述数据显示，科兴疫苗在现实世界的有效性或高于临床试验阶段。其在巴西的III期临床试验结果表明，该款疫苗的有效率仅略高于50%，是所有第一代疫苗中最低的。

科兴首席执行官尹卫东周二接受访问时说，有越来越多证据表明科兴疫苗在现实世界中使用时表现得更好。

但现实世界中的例子也表明，科兴疫苗能够平息疫情需要绝大多数人都接种了疫苗。在这种情况下，医疗基础设施较差、疫苗获取能力有限的发展中国家无法迅速达到目标。在印尼医务工作者研究以及另一项有45000人参与的巴西Serrana小镇的研究中，上述接受研究的人群近100%完全接种了疫苗，严重疾病和死亡人数在接种后下降。

相比之下，智利在为1900万人口中逾三分之一接种疫苗后出现了疫情再度爆发。

尹卫东说，智利最早接种的人群是老年人。该国获得不到1500万剂疫苗，意味着只有700万人可以完成接种，这仅相当于1900万人口的36%。随着多数未完成疫苗接种的年轻人社交活动增多，该国看到疫情再度出现是正常的。