李克强：加大支持坐冷板凳的基础和长线研究

中国总理李克强昨天（11日）强调，人才培养要注重加强基本功训练，加大对坐冷板凳、“十年磨一剑”的基础研究和“长线”研究的支持，并在全社会弘扬科学精神、工匠精神。

据中国政府网消息，李克强昨天主持召开政府特殊津贴制度高层次高技能人才座谈会时表示，政府特殊津贴不重物质奖励而是强化荣誉激励，推动科研人员和高技能人才发挥才干、积极投身国家建设和发展，新形势下要进一步完善人才激励制度。

李克强说，中国这样一个有着14亿人口的大国实现现代化面临很多困难挑战，但发挥好丰富的人力人才资源优势就能汇聚成现代化建设的强大力量。

因此他强调，要尊重科学、坚持实事求是，尊重知识、博采众长，爱才惜才、不拘一格选拔和使用人才。人才培养要注重加强基本功训练，重视学习掌握基础知识和理论，研读和传承中华优秀传统文化经典，加大对坐冷板凳、“十年磨一剑”的基础研究和“长线”研究的支持，并在全社会弘扬科学精神、工匠精神、专业精神。

李克强还说，要营造各类人才施展才能的氛围，推进教育体制、科技体制等改革，破除各种不合理限制，使科研团队有更大自主权，使各类人才心无旁骛潜心研究、专心致志钻研技能，推动三百六十行行行出状元；创新“揭榜挂帅”等新型科研项目组织管理方式，对能干事、干成事的人才给平台、给荣誉、给激励。

他还强调，要支持更多优秀青年在重大科研任务中挑大梁，促进他们在科研黄金阶段多出成果，希望老一辈科学家和高技能人才奖掖后学、甘当人梯，为年轻人成才拓展空间。