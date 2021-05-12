华春莹回应《纽约时报》指中国扩大全球新闻影响力

中国外交部发言人华春莹回应《纽约时报》关于中国扩大全球新闻影响力的报道表示，在媒体领域，各国都应该有自己的声音。中国需要发出自己的声音，在疫情等重要问题上说明事实真相，这才是负责任的国家真正负责任的态度。

据新华社报道，在昨日记者会上，记者提问：《纽约时报》报道称，面对由BBC、CNN等媒体占据主导地位的全球媒体格局，中国正在创造一个全球新闻媒体的替代选择，并将中国资金、权力和视角输入世界上几乎每个国家的媒体中。

该报道引用国际新闻工作者联合会将于12日发布的报告称，随着大流行开始蔓延，北京利用其全球媒体基础设施，在国家媒体中传播有关中国的正面叙事，并鼓动了更加新颖的策略，例如散播虚假信息。中国还对外国驻华记者实施打击，拒绝向美国记者发放工作签证。中方对此有何回应？

华春莹说，《纽约时报》援引的报告还没有出来，所以不好详细评论。“但是，我看报道称报告认为中国在全球加大传播有关中国的正面叙事，感觉像是对我们中国新闻工作者工作的一种肯定。”

她说：“世界本来就是丰富和多元的，在媒体领域，不应只有CNN和BBC，各国都应该有自己的声音。作为拥有14亿人口、占世界人口总数近五分之一、拥有5000年绵延不断文明、全球第二大经济体和最大发展中国家的中国，当然应该、也值得在国际舆论格局拥有自己的一席之地。”

华春莹还表示：“美方一方面滥用话语霸权，打着“自由”的幌子对中国肆无忌惮地进行虚假信息攻击，另一方面将意识形态凌驾于客观真实的原则之上，通过抹黑打压中国媒体来为自己的政治操作搞“辩护”，这是赤裸裸的舆论或者话语霸权。面对针对中国的肆意抹黑攻击和谣言谎言，中国当然需要发出自己的声音，在涉及新冠肺炎疫情等一系列重要问题上说明事实真相，留下客观、真实的人类集体叙事和记忆，这才是负责任的国家真正负责任的态度。”

她还表示，中国人讲求人无信不立。中国媒体秉持客观真实原则进行新闻报道，不炮制、不散播针对别国的虚假信息。各国体制不同，媒体如何运营自然会有所不同。评价一个媒体的专业性，最重要的是看它能否恪守新闻职业操守，能否客观公正报道。

她提到新华社说，新华社是有着近90年历史的国际知名新闻机构，按照通讯社通行的运营规则。“我想新华社同其他国家新闻机构的合作，同美联社、路透社、法新社、共同社跟世界各国新闻机构合作没什么不同。”如果因此指责新华社等中国媒体同其他国家新闻机构开展正常的新闻信息交流合作，这本身就是一种意识形态偏见和政治歧视。

华春莹建议说，德国新出了一本书叫做《伪圣美国》，介绍或者说披露了美国等一些西方国家媒体和政府、资本之间的关系，非常有意思，建议可以读一读。

她还补充说，指责中方打压外国媒体、不给美国记者发签证，这完全是颠倒黑白，是非不分。事实是，2018年以来，美方无限期拖延甚至拒签20多名中国记者的签证，将中国驻美媒体注册为“外国代理人”、列为“外国使团”，去年3月变相驱逐60名中国驻美记者，还将所有中国驻美记者签证停留期削减至不超过90天。中国驻美媒体记者在美国处于极大不确定状态，对他们正常的工作甚至生活都带来了很大不确定性，造成了严重负面影响。