成都高中生坠亡 警方称排除刑案家属无异议

中国四川省成都市高中生在校坠亡一事引发关注，学校被质疑隐瞒真相，成都警方最新通报称，学生为高坠死亡，已排除刑事案件，并称家属对调查结论无异议。

成都市公安局成华区分局昨晚（5月11日）在官方微博通报“高中生坠亡”事件，称经现场勘验、走访调查、调阅监控、尸体检验等，认定49中学高二学生林某某系高坠死亡，排除刑事案件。已告知家属，家属对调查结论无异议。

通报称，公安机关对林某某深表惋惜，呼吁公民不信谣、不传谣，维护良好社会秩序。

此前据澎湃新闻报道，对于“成都49中一学生在校坠亡”一事，成都市成华区教育局官方微博11日凌晨通报称，经联合调查组全面调查认定，该生在学校发生高空坠亡属个人行为，排除刑案；未发现存在体罚、辱骂等师德失范问题，未发现该生受到校园欺凌情况。

调查组指出，该事件表明，学校在学生心理关爱方面存在薄弱环节。

坠亡学生林某某母亲鲁女士昨天说，作为孩子家长，她尚有多个疑问，会继续和学校及相关部门沟通，了解更多细节。

另外，针对网传该生坠亡与学校一化学老师有关的消息，校方也予以否认，指网传信息都不是真的，学校会继续发声，积极配合处理。

对这起引发全网关注的事件，中国多家官媒先后发声，呼吁相关部门用完整而有说服力的真相平息质疑，通报时也请“少一些硬邦邦”，并拿出应有的担当。

新华每日电讯昨天刊发评论指出，面对汹汹舆情，校方只发布了一份避重就轻的情况通报，并未向家长和公众提供有关事故原因的说法。

评论还说，按照学生家长的说法，此事疑点颇多。比如，为何学生坠亡两小时后，学校才通知家长？为何学校刚开始拒绝提供监控视频，之后家长去看时相关视频缺失？“及时公开相关物证，掌握多少信息就公开多少，才是责任担当的表现”。

《人民日报》官微昨天也发布微评说，用事实说话，才有可能击碎谣言；用无懈可击的逻辑化解疑窦，才能禁得起推敲。

评论说，抛出结论不难，难的是该结论让人信服，相关部门应“多一些抚慰，而不是冷漠；多一些同理心，而不是程序化表达”。