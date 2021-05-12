中国学者建议生一个孩子奖励百万人民币

携程网创始人、北京大学光华管理学院教授，同时也是人口经济学家的梁建章建议，为了鼓励生育，可以给生孩子的公民进行人民币奖励。

据中新经纬客户端报道，梁建章5月11日线上解读中国人口普查数据时说：“生一个娃给100万元（人民币，下同，约20万新元），乍一听似乎是太多了，但是如果和年轻夫妇讨论这个问题，就会知道其实一点也不多，因为在大城市，抚养一个小孩从出生到大学毕业的直接费用，远远不止这个数字。而且这个数字未来会随着房价和教育成本的上升而上升。”

中国人口普查数据显示，2020年，中国总人口达到14.1亿人，约占全球总人口的18%，仍然是世界第一人口大国。不过，数据也显示，中国人口增速放缓，过去十年间年均增长率是0.53%，较前一个十年下降了0.04个百分点。

梁建章说：“今天上午国家统计局公布人口数据，有些数据是非常不错的，比如中国的整体人口素质、受教育程度在提高、性别比偏差在逐步缓解等，但个别数据还是非常令人担忧的，比如2020年的新出生人口，这也预示着未来低生育率的困境。”

普查数据显示，中国刚放开二胎生育时，2016年、2017年出生人口大幅增加，分别超过1800万人、1700万人。但2018年以来出生人口数量有所回落，2020年出生人口为1200万人，相较于2016年，出生人口数量下降了三分之一。

那么，如何解决目前中国面临的低生育问题？梁建章认为，鼓励生育是非常复杂的综合社会工程，涉及教育改革或房地产政策改革，需要时间。而增加家庭补贴，用真金白银给有小孩的家庭更多福利，才能起到更快的效果。

梁建章说，根据研究数据，用于家庭福利的财政支出越多，生育率越高。每提高相当于1%GDP的支出用于家庭补贴，就会使生育率提高大约0.1个孩子。按照以上分析，如果中国需要把生育率从现在的1.1提高到日本1.3至1.4的水平，需要花费GDP的2%，若提高到发达国家平均1.6的水平，需要花费GDP的5%，提高到更替水平2.1，需要花费GDP的10%。

梁建章说：“2020年中国的GDP总量约为100万亿元，GDP的10%，也就是说每年要花10万亿元的财政支出，如果按照中国每年需要多生1000万的小孩来计算，每个小孩需要给予差不多100万元的奖励。当然这种奖励可以是现金、所得税和社保减免，房价补贴等多种形式。”