中国信用债爆雷速度史上最快 五月快破千亿人民币

随着监管致力提高信用债市场的自律和透明度，中国在岸债券违约正以创纪录的速度冲向千亿元人民币大关。

据彭博社报道，记者整理的数据显示，今年以来，在岸信用债违约涉及本金合计约998亿元人民币（205.87亿新元），包括58例公开发行债券和15例私募债券。违约规模势将连续第四年突破1000亿元，而且比过去几年踩线的时间更早，此前最快在2019年9月。

招商证券信用分析师李豫泽说：“今年境内信用债违约量级将创下历史新高。”打破刚兑、国企违约率抬升等反映了监管对违约的容忍度可能提高，而这也是中国信用债市场走向成熟的一个重要环节。

分行业来看，中国去年为严控地产企业债务风险祭出“三道红线”后，开发商成为违约重灾区：一季度华夏幸福和天津房地产集团违约规模均超越了100亿元人民币。其他行业中，海南航空控股和紫光集团的违约也都超过百亿元。

部分企业虽未发生债券违约，但风险事件不断。冀中能源集团延迟偿债、重庆能源银行票证违约，地方政府对当地国企的支持力度不足令市场感到担忧。此外，推迟发布年报、被多家评级机构降级的中国华融财务状况是否无虞也牵动投资人的神经。

李豫泽说，钢铁和煤炭类主体在永煤事件后融资不易，其中资产规模较小的企业面临债务到期压力相对更显严峻。

虽然遭遇连续违约雷爆，但中国监管的反应趋于淡定，并未启动注入流动性等刺激手段，而是着力于推出更多债券上市审核或交易的相关规定，旨在搭建市场基础设置、增强透明度。

彭博数据并显示，2021年迄今，中资离岸外币债的违约规模合计为37亿美元（49.12亿新元），接近去年全年83亿美元纪录峰值的五成，不过今年境外违约均发生在1至2月期间。

