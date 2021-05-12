王毅：外军应有序负责任撤出阿富汗

中国国务委员兼外长王毅昨天（11日）对阿富汗当前局势表态称，外国驻军应当有序、负责任地撤出阿富汗，防止仓促行事，并强调阿富汗未来国家治理结构不能简单照搬外来模式。

据中国外交部网站消息，王毅昨天在陕西西安同到中国出席“中国+中亚五国”外长会晤的乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等国外长会谈时作上述表示。

王毅说，中国认为外国驻军应当有序、负责任地撤出阿富汗，防止仓促行事，给阿富汗国内和平和解进程带来负面影响和严重干扰。

王毅提出中国的三点主张，一是阿富汗和平和解进程应落实“阿人主导、阿人所有”原则；其次，推动阿富汗形成广泛包容的政治安排，确保阿各民族、各派别都能参与到未来阿富汗政治生活中，享有平等政治权利；三是阿富汗未来国家治理结构应符合独特国情和发展需要，不能简单照抄照搬外来模式。

王毅指出，地区国家和国际社会都希望未来的阿富汗政府能够奉行温和穆斯林政策，避免极端倾向；能够反对一切形式的恐怖主义，不允许恐怖势力在阿死灰复燃；能够同周边国家发展睦邻友好，成为促进地区和平稳定的积极因素。

王毅强调，中亚各国作为阿近邻，应当为阿富汗问题的最终解决做出应有贡献，上海合作组织也应当为阿富汗的长治久安发挥应有作用。

美国从本月1日起开始正式无条件从阿富汗撤军。批判者指出，这么做不会终结阿富汗的内部冲突，或消除恐怖主义的威胁。