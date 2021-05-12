美商会：四成会员打算离港 部分因忧虑国安法

周三公布的一项调查显示，香港美国商会有超过40%成员计划或正在考虑离开香港，其中多数成员指出对港区国安法的疑虑为原因之一。

据路透社报道：在美国商会的这项调查中，有325家成员企业在5月5-9日期间做出回应，占其成员的24%。其中42%已考虑或计划离开香港。计划离开香港的企业当中，有3%表示打算马上进行此事，有10%表示夏季结束前进行，有15%表示年底前进行，有48%打算三至五年内采取行动。

打算搬离香港的企业中，有62%勾选了“国安法让我感到不自在”这项原因。约36%表明担心国安法将影响子女在香港的教育品质。

美国商会引述其中一位匿名受访者的话说：“以前我从来不必担心自己待在香港时说了或写了什么。情况已经改变。这些红线是模糊的，而且似乎说变就变。我不想继续为一言一行可能导致自己无意中被捕而担心受怕。”

这些企业当中，约49%考虑迁离香港的原因是疫情相关的旅行限制；约42%对香港的竞争力感到悲观；近24%表示香港费用昂贵。

打算继续留港的企业中，约77%认为生活品质良好，约55%认为商业环境“优异”，48%认为对内地市场有地利之便。

一家回覆调查的企业表示，他们认为香港比美国安全多了。这名受访者表示：“香港仍是东方与西方之间的管道，能够给企业提供的东西太多了。”

