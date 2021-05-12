人民日报海外版前总编王慧敏任光明日报总编

中国核心官媒《光明日报》官网“报社编委会”一栏最新信息显示，人民日报社海外版编辑部原总编辑王慧敏已任光明日报社总编辑。

根据《新京报》报道，公开信息显示，王慧敏此前任人民日报社编委委员、海外版编辑部总编辑。原任光明日报社总编辑张政，此前已任河北省委常委、宣传部长。

官方履历显示，现年56岁的王慧敏是河南洛阳人，1988年8月参加工作，1994年6月加入中国共产党，兰州大学历史文化学院民族学专业毕业，研究生学历，法学博士学位，高级编辑。

他此前长期在人民日报社工作，历任人民日报驻新疆记者站副站长、站长，人民日报驻浙江记者站站长、人民日报社浙江分社社长，2018年7月任人民日报社经济社会部主任。

2019年8月，王慧敏任人民日报社编委委员、海外版编辑部总编辑至此番履新。

据人民网报道，在人民日报记者部编辑组，王慧敏被评为“免检记者”，意为大家都乐意编他的稿子。王慧敏还曾每天下班后跑到图书馆系统摘抄《人民日报》相关文章，然后反复诵读。

王慧敏曾先后发表了《太行七贤》、《筑起的，不仅仅是一座大坝……》等作品，其中，有近百篇稿子获中国新闻奖或省部级好新闻奖，《硕士村支书》、《山这边，山那边》被收进大学教材。2014，他曾在人民日报《人民论坛》栏目发表《像石榴籽那样紧抱在一起》。

王慧敏在回顾职业生涯时曾说，“我始终认为，只有把握了宏观真实与微观真实的统一，才能抓住事物的本质，才能秉持新闻真实的原则。这就要求，新闻从业须臾不可脱离以下几点：不为利益所诱；不为高压所屈；不跟风起舞。这是一个记者的职业品格，更是一个媒体人必须秉持的道德操守。有了这样的品格和操守，在新闻采写中，就能多一份清醒，多一份责任，更深刻地感知社会脉搏的律动。有了这样的品格和操守，就能自觉远离有偿新闻、有偿不闻等不正之风，端持一个正直知识分子的道德良知：不去与世俯仰，不被大众裹挟，坚守人格独立。”

根据官网显示，创刊于1949年6月16日的光明日报是中共中央主办，以知识分子为主要读者对象的思想文化大报。光明日报在全中国设有37个记者站，在世界23个国家和地区派有常驻记者，读者遍及社会各界和120多个国家和地区，报纸发行量达100多万份。

