台海如何避战？ 大陆国台办：放弃台独

英国《经济学人》将台湾形容为地球上“最危险的地区”，对于中国大陆是否想过如何让台海避免战争，大陆国台办今天（12日）回应说，要避免战争，就要放弃台独，回到“九二共识”。

综合北京日报客户端及中新网报道，大陆国台办发言人朱凤莲表示，民进党当局避免战争最好的方法就是放弃“台独”立场，停止谋“独”挑衅，回到“九二共识”的共同政治基础上来，让两岸关系得到改善和发展，“不要为了谋‘独’而把台湾民众推向危险境地”。

另外，针对台湾陆委会主委邱太三曾提出希望两岸恢复交流，未来能够“春暖花开”的说法，朱凤莲回应说，春暖需有东风，东风就是“九二共识”，而过去一段时间的事实证明，东风未至，“春暖花开”只是民进党当局充满政治算计的幌子。

朱凤莲还指责民进党为转移民众视线刻意升高“台独”调门，加紧攻击挑衅大陆，甘当西方反华势力马前卒，阻挠限制两岸人员往来，恐吓处罚参与两岸交流的台胞，粗暴阻断台胞台青分享大陆发展机遇获得发展之路，“这些行径哪有丝毫想要‘春暖花开’的样子？”

朱凤莲说，两岸关系的症结和解方非常清楚，只要民进党当局放弃“台独”立场，停止“台独”活动，回到“九二共识”的政治基础上来，两岸关系就能改善发展。