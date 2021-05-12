大陆国台办：终身追责吴钊燮等“台独”顽固分子

中国大陆国务院台湾事务办公室发言人朱凤莲今天在记者会上公开点名，称对于吴钊燮这类台独顽固分子，将采取一切必要措施予以严惩，终身追责。

据海外网报道，朱凤莲12日回答记者问时，有媒体提问，国台办连续点名台湾外交部长吴钊燮的谋“独”言论，有舆论猜测，吴钊燮已被大陆列入“台独”顽固分子清单，请问发言人是否可以证实。

朱凤莲表示，坚决打击“台独”顽固分子，制止“台独”分裂行径，是维护两岸关系和平发展的应有之义和必要条件。吴钊燮一再狂妄进行“台独”挑衅，恶意诋毁大陆，煽动两岸对立，严重危害台海和平稳定，严重损害两岸同胞共同利益。对这类“台独”顽固分子，将采取一切必要措施予以严惩，终身追责。

吴钊燮本月6日在《澳洲金融评论报》刊出的专访中说，台湾正为大陆的“最终攻击”做准备，并呼吁澳洲莫里森政府为台北提供支持。

吴钊燮说，大陆针对台湾的军事威胁日益严重。虽然大陆不会立即攻打台湾，但军事对峙是确实存在的，台湾政府须要为战争情况做准备。

他还说，分享共同理念的各个民主国家，都应该结盟并且捍卫台湾的利益。



针对吴钊燮上述言论，大陆国台办发言人朱凤莲当时告诫民进党当局和吴钊燮不要误判形势。

朱凤莲说，北京有决心、有能力挫败一切台独分裂活动，坚决捍卫国家主权和领土完整，绝不为各种形式的台独分裂活动留下任何空间。