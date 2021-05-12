台疫情升温 蔡英文喊话物资充足勿恐慌

台湾冠病疫情升温，本土案例暴增，身兼民进党主席的台湾总统蔡英文今天（12日）对全台湾信心喊话，呼吁民众不要恐慌。

据台湾《联合报》报道，蔡英文在中常会前发表谈话说，这几天台湾内外疫情明显升温，但目前防疫物资和医疗系统都充足，请民众放心，疫苗也会陆续到位，会协调相关部会和地方政府共同强化防疫措施。

蔡英文说，她理解更严格的防疫措施难免影响民众生活，也会引发担心，但她呼吁民众不要恐慌，“一起用最严谨的态度、最大的警觉，配合指挥中心的指引来防疫。”

她还提醒说，过去因台湾团结防疫才能一起度过危机，也让台湾的防疫成绩被世界看到，此刻挑战依然严峻，请大家提高警觉、遵从指引，相信一定能够团结度过挑战。

此外，台湾总统府表示，蔡英文今日与行政院长苏贞昌进行例行性会议时指示三个“务必”，请苏贞昌协调中央各部会与各地方政府，配合中央流行疫情指挥中心的专业指引，务必以最严谨的态度因应这波疫情挑战，务必确保防疫物资和医疗系统持续充足，行政团队对与疫情相关的错假讯息务必以最快速度澄清。

此前据《自由时报》报道，台北、新北、基隆与宜兰等地陆续传出新增本土个案，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今日宣布，单日再新增16例本土个案，一例调查中，再度刷新纪录。