银监会内蒙监管局原局长被控受贿超4亿

中国持续推进金融领域反腐，5月12日，中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局原党委书记、局长薛纪宁受贿案今天（12日）开庭，薛纪宁被控受贿超4亿元（人民币，下同，约8200万新元）。

据呼和浩特市中级人民法院微信公众号消息，此案今天在该院公开开庭审理，由呼和浩特市人民检察院提起公诉。

起诉书指控，2002年至2015年间，薛纪宁利用职务便利，在行政许可、现场检查、非现场监管、办理贷款、业务承揽、设立和入股村镇银行等方面为他人谋取利益，共计收受37家单位和个人财物折合人民币400437881元，应当以受贿罪追究其刑事责任。

庭审中，薛纪宁对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚。该案目前在进一步审理中。

中共中央纪委国家监委网站去年6月宣布薛纪宁涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查，当时他已退休五年。薛纪宁在今年1月已被开除党籍。

公开资料显示，今年66岁的薛纪宁1985年进入中国人民银行工作，历任稽核局非银行金融机构处处长、稽核监督局银行一处处长、监管一司监管二处处长等职。1999年调任中央金融纪工委案件检查二室主任。2003年，任银监会监察局副局长。

2007年8月至2014年4月期间，薛纪宁担任中国银监会内蒙古监管局党委书记、局长，2014年任中国银监会党委巡视办巡视员，至2015年3月退休。