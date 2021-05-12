中国房地产税改革座谈会释放信号 或今年推试点

中国沉寂多年的房地产税改革随着财政部的一则简短消息再次进入聚光灯下。业界对这一调控房地产市场的强有力武器的加快推出再次燃起希望。

据彭博社报道，中国财政部网站发布消息，财政部与全国人大常委会预算工委、住房城乡建设部、税务总局召开房地产税改革试点工作座谈会。听取部分城市人民政府负责同志及部分专家学者对该工作的意见。

相较于今年两会期间中国发布第十四个五年规划中提出的推进房地产税立法，这次座谈会释放的信号意义更强烈；分析人士认为，可能会在立法完成之前，先在部分城市推出试点。

中国政法大学财税法研究中心主任施正文认为：“今年推出试点的可能性非常大。”可能在房地产税立法完成之前，率先在部分城市推出试点。

他并指出，这次座谈会新闻是财政部主动向社会放风，释放的信号很强烈，立法和改革有望加快。此外，新闻提到部分城市政府负责人参加，“意味着准备在哪些城市开征内部已经有大致对象了。中央和地方已经酝酿并且基本上达成一个意见了。”

中国房价正呈加速上涨态势，3月住房价格创下七个月来最大涨幅，监管已推出多项调控措施应对，包括央行据悉要求银行限制今年贷款增速，并遏制经营贷款违规流入楼市，以及中国建设银行深圳分行上调了房贷利率等，但收效并不明显；银保监会主席郭树清此前表示，非常担心中国房地产泡沫风险。

而房地产税改革近年来一直未见实质性推动。早在2011年，重庆、上海两大城市开始试点征收狭义的房产税，和房地产税不同，只针对房产征税，试点推进的较为顺利。

2013年十八届三中全会是房地产税改革的重要里程碑，一个广义的、综合的“房地产税”的概念出台，决定首次提到加快房地产税立法并适时推进改革。随后这些年，全国人大预算工委牵头、财政部参加起草房地产税立法草案。但草案一直未见落地。

施政文说，前几年中央要求落实税收法定原则，新开征的税种必须先有法律，但是房地产税开征对房地产市场、整个经济社会影响非常大，社会分歧比较大，立法进程很慢。

他说：“当前房地产调控压力大，如果先推进试点，阻力相对小，改革加快可期，同时也可以先取得经验，为全面改革积累经验。”

易居研究院智库中心研究总监严跃进发送的点评称，首次提及改革“试点”工作”有很强风向标意义，一些参会城市后续试点的可能性最大。“解决大城市住房问题”成为今年房地产市场管控思路，或意味着大城市先行试点的可能性最大。

根据全国人大常委会公布2021年度立法工作计划，房地产税立法未被提及，意味着至少在2021年仍没有时间表。不过房地产税立法被列入本届人大的五年立法规划中，这意味着截至2023年本届人大届满应会有个说法。

