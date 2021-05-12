港媒：蔡展鹏将不会留任现有岗位

香港警方国家安全处处长蔡展鹏涉光顾无照按摩店目前休假接受调查，香港媒体引述消息称，蔡展鹏将不会留任现有岗位。

据香港01网站报道，今早开始湾仔警总外有大批媒体等候，有消息说香港警务处长邓炳强今天下午5时半将就此事会见记者。

去年成立香港警务处国家安全处后，蔡展鹏成为首任处长。港媒早前报道称，蔡展鹏光顾一家按摩店时，遇到其他警员上门查牌，刚巧发现蔡在店内接受按摩。

消息称，由于查悉按摩院是无照经营，而且蔡的身份敏感，负责的警员向上级报告，最后惊动警队最高层，知悉事件后决定彻查，蔡展鹏目前正在休假，须接受纪律调查。

香港保安局前局长、立法会议员叶刘淑仪今天对此表示，有关处理方法证明执法部门秉公办理，法律面前人人平等，无论涉及什么职位，如涉及违法行动，都是一贯方法处理。

至于蔡展鹏是否需辞职问责，叶刘淑仪说，普通法有“无罪推定”，希望各界尊重，目前不应判蔡展鹏有罪，相信有关部门会依法调查，如需检控会交给法庭，如需定罪政府也有一套纪律处分安排。

但叶刘认为，若涉及违法活动，停职安排是应该的。

蔡展鹏于1995年加入香港警队任职督察，主要负责保安情报和行动工作，也曾在前线担当不同的行动指挥岗位。他于2014年晋升为高级警司，在保安部担任单位指挥官，专责有关保安事务的情报行动、调查、分析与联络工作；2017年6月晋升为总警司，出任保安部副主管；2019年1月升为助理处长，主管保安部。他去年7月成为香港警务处国家安全处首任处长。