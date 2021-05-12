国台办“终身追责”吴钊燮 台外交部：毫无反省能力

台湾外交部长吴钊燮因批评中国大陆无耻扯谎、阻挠台湾参与世卫（WHA），今日被中国大陆国台办点名为“顽劣台独份子”将终身追责。对此，台湾外交部发言人欧江安表示：国台办的说法“荒谬、令人啼笑皆非”，更凸显中国大陆的心虚及毫无反省能力。

据《自由时报》报道，欧江安表示，台湾主权独立，是先进的民主政体及良善的力量，在国际社会上与其他民主自由的国家友好互动，正当且自然，中国大陆无权置喙。中国大陆缺乏对普世价值的尊重与了解，以威权扩张主义企图强加大陆的片面主张于他国，造成区域紧张与冲突。

欧江安也批评中国大陆说，不但未能自我反省，竟妄称民主是「充满意识形态的偏见」，还批评台湾总统蔡英文应邀出席「哥本哈根民主高峰会」演讲是「政治闹剧」，并制裁自2018年起每年主办论坛峰会的民主联盟及其创办人、前北约秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen），引起国际社会哗然。

欧江安表示，中国大陆的战狼外交作为，不会赢得共鸣与尊重，只会引起台湾人民、其他民主自由国家及国际社会普遍反感。蔡英文在民主峰会上发表演说，彰显台湾高度肯定「民主联盟」对于团结民主国家、维护全球自由民主的卓越贡献，更向全世界宣示台湾坚守自由民主价值的决心，不会屈服大陆的压力与霸凌。