瑞信争夺人才 专注于大中国区客户

随着全球银行对中国富裕阶层客户的争夺战加剧，瑞信集团针对大中华地区任命干将招聘新人。

据彭博社报道，内部备忘录显示，瑞信从竞争对手撬走一些银行家，专注于大中国区客户。瑞信发言人证实了备忘录的内容。瑞信还任命2007年加入该行的Keng Cheong Lock担任驻新加坡的私人银行业务市场部主管，专注于大中华地区。

北亚私人银行业务负责人莫内（Francois Monnet）在备忘录中表示：“亚太地区在不断发展，支撑创造财富的基本面仍然积极向好，尤其是北亚和中国。”

瑞信正在扩大亚洲的私人银行家队伍，加入人才争夺战，在日益富裕的亚洲获取客户。由于多年来利率接近最低水平，全球银行瞄准理财业务，将其作为稳定的费用来源增加收入。

备忘录中显示，亚太地区家庭办公室服务负责人托马斯·昂（Thomas Ang）也将于6月迁至香港，以吸引大中华区更多超高净值客户。

瑞信此前报告称，第一季度在亚洲净招聘了30名客户经理，上文提到的这些举措包括在内。 知情人士之前表示，今年以来瑞信集团已经将其亚太地区的员工人数增加逾百人，净增加人数中的近一半是3月中旬以来发生的。在此期间瑞信努力应对家族办公室Archegos Capital Management和供应链融资机构Greensill Capital崩溃所造成的局面。