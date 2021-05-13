中国拟规定收集个人汽车数据应取得被收集人同意

中国国家网信办周三发布征求意见稿，规定收集个人汽车数据应取得被收集人同意，运营者中国境内设计、生产、销售、运维、管理汽车过程中，收集、分析、存储、传输、查询、利用、删除以及向境外提供（以下统称处理）个人信息或重要数据，应当遵守相关法律法规和本规定的要求。

据路透社报道，刊登在网信办的征求意见稿称，本规定所称重要数据包括：军事管理区、国防科工等涉及国家秘密的单位、县级以上党政机关等重要敏感区域的人流车流数据；高于国家公开发布地图精度的测绘数据；汽车充电网的运行数据。

以及道路上车辆类型、车辆流量等数据；包含人脸、声音、车牌等的车外音视频数据；国家网信部门和国务院有关部门明确的其他可能影响国家安全、公共利益的数据。

意见提出经营者处理个人信息或重要数据的目的应当合法、具体、明确，与汽车的设计、制造、服务直接相关。运营者应当落实网络安全等级保护制度，加强个人信息和重要数据保护，依法履行网络安全义务。

运营者收集个人信息应当取得被收集人同意，法律法规规定不需取得个人同意的除外。实践上难以实现的（如通过摄像头收集车外音视频信息），且确需提供的，应当进行匿名化或脱敏处理，包括删除含有能够识别自然人的画面，或对这些画面中的人脸等进行局部轮廓化处理等。

意见提出，仅当为了方便用户使用、增加车辆电子和信息系统安全性等目的，方可收集驾驶人指纹、声纹、人脸、心律等生物特征数据，同时应当提供生物特征的替代方式。

意见反馈截止时间为2021年6月11日。