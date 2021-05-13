中国官媒公布成都49中坠亡事件大量细节

视频来源：川观新闻

中国成都49中一名16岁学生坠亡引发舆论高度关注。中国官媒11日晚者连夜采访学校、教育局、公安部门、家属等多方关键人士，公布了案件的大量细节。

据新华社报道，针对“坠亡是如何发生的”“关键时间段的监控视频有无缺失”的疑问，成都市公安局人士透露，警察赶赴现场后，在遗体北侧绿化带内发现一副眼镜，在遗体右臂处有一把美工刀。小林（化名）坠楼起点南侧的平台地面上，发现一处鞋印，在坠楼起点处护栏上发现一处踩踏痕迹，在护栏防护玻璃上发现一处踩踏痕迹，在护栏防护玻璃外侧，提取到三枚指纹。经比对，均是死者所留。

经法医鉴定，小林遗体损伤主要为全身多处擦伤及骨折，鉴定损伤均为高坠伤。未检出农药、鼠药、安眠药等毒药物，可排除死者中毒死亡。

针对“关键监控视频缺失”问题，记者在公安局看到警方调取的全部监控视频。小林9日从教室后门离开，然后出现在实验楼5楼走廊尽头，整个过程视频监控连续完整。当日傍晚6时49分，监控上出现小林的坠楼身影。“由于死者生前攀爬进入的连接平台属于无人活动区域，未安装监控，但是现场脚印、攀爬痕迹等证据证明，此前没有其他人进入该平台。

记者从监控视频中看到，小林进入学校负一楼水泵房，并在水泵房内手持一把疑似刀具数次割左手腕，中间表现出垂头、摇脑、情绪低落。在水泵房，小林共计停留约12分钟，其手腕上当时已出现明显伤口。

针对学校不让家属看监控视频的网络质疑，警方告诉记者，因为相关监控是涉案（事）件证据，案发后，公安进行了调取封存，所以家属向学校申请查看，未能在当晚看到。小林父亲、亲友及律师等一行三人5月10日到公安查看了全部监控视频。

小林出事后，家属约两个小时才接到校方通知，网络上出现“学校故意拖延隐瞒”“救护车没有及时赶到救治”“孩子遗体被火化了”等舆情。

成都49中学食堂的丁经理告诉记者，最早是一名食堂的员工发现有人躺在地上，该员工于晚上6时56分拨打了120（急救），7时08分拨打了110（警察）。

成都市第六人民医院急诊科医生张杰介绍，该院四人7时06分到达坠楼现场紧急施救，发现小林已无生命体征。之后救护车于7时31分回到医院，结束出诊。

为何事发两个小时才通知家长？学校安全中心主任米平回应说，学校报案后，组织班主任对学生身份进行辨认，但因学生头部受伤严重导致辨认困难，直到7时54分才确认死亡学生身份。班主任在辨认学生时受到很大惊吓，处于情绪失控状态。

米平说：“这位女班主任当天上班匆忙，手机落在家里了，后来通过翻阅手册才找到了家长的联系方式。后来由我代为通知家长到学校旁边的跳蹬河派出所会面。考虑到家长情绪的问题，在电话里我没有直说学生已经去世了。”

成都49中学副校长余光玲告诉记者，学校有3000余名学生、近千名住校学生，为了不影响学校正常教学秩序，5月9日晚8时44分，学校通知小林家长到学校旁边的跳蹬河派出所沟通协商。当天晚上9点多，他带着相关老师与小林父母见了面，小林的班主任由于情绪激动没有参与见面沟通。

随后，公安机关按照非正常死亡案（事）件处置流程，将小林的遗体运送至殡仪馆法医检验室保存。记者从殡仪馆获悉，小林遗体至今仍在殡仪馆保存，不存在网传遗体被擅自火化的情况。

12日上午，班主任和小林母亲一见面，双方就抱着跪在一起痛哭。班主任对小林的父母说：“事发后，我都不敢去看现场，还是通过照片才辨认出来是小林，整个人都崩溃了，连路都走不动了。自己从来没经历过这样的事。”

网络还流传“学校化学老师为留学名额实施迫害”的质疑，记者了解到，网传的化学老师姓名实际上是该校一名语文老师的姓名，且该语文老师的孩子在读高三，不存在与就读高二的小林一起竞争出国留学名额的事情。警方称，该质疑纯属谣言。

16岁的孩子为何走到这一步？成都49中学对外交流中心主任汤小林告诉记者，小林是49中（枫林校区）高二年级的住校生，学习成绩优异，高考估计可以上一本线。孩子的母亲鲁女士说：孩子成绩不错，性格开朗，平时住校，周末她接回家时一般都是有说有笑的，孩子对学习也很自信，有自己的规划，之前没有发现任何异样。

她说：“出事当天，我和孩子还讨论了暑假去哪里旅游，我从学校离开的时候，孩子笑着跟我说‘拜拜’，怎么才两个多小时就出事了。”

事发后，警方走访调查数十名学校师生后了解到，小林在学校与他人关系不错，未发现其在学校内与老师、同学存在矛盾或受到体罚、辱骂、校园欺凌的情况。事后，警方在小林的随身物品中找到一张写给一位女生的纸条，通过技术比对查明系小林本人书写。

汤小林说，枫林校区建有心理咨询室，配备了两名专职心理老师。初、高中新生入校时，学校会对全体学生进行心理测评，根据测评结果，小林“心理健康状况良好”。

但警方通过调取小林生前使用过的手机数据发现，去年6月，小林和好友在QQ聊天中写道“天天想着四十九中楼，一跃解千愁”，今年5月，他用QQ号转发给朋友的聊天记录中有自我贬低的言论，表现出自我否定、多虑的情况。一些学生在警方调查中反映小林平时性格相对内向。

官方通报中称，成都49中学在学生心理关爱方面存在薄弱环节。记者了解到，近年来，中小学生心理问题呈上升趋势，类似此事件的自杀、自残等悲剧时有出现。