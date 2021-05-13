美媒：中国考虑让胡春华接任中美经济对话牵头人

知情人士透露，中国正考虑要不要安排副总理胡春华接替刘鹤，担任中美全面经济对话的中国牵头人。

据美国《华尔街日报》昨天（12日）报道，美国官员认为，这则消息将凸显中国在有意展开经济合作方面的深度。

报道称，曾在沿海经济大省广东担任省委书记的胡春华，在中美关系方面的经验很少，而考虑更换牵头人是中国人事调整的一部分。

知情官员们称，中国尚未做出最终的人事安排，并说中国也有让刘鹤继续担任对话中国牵头人的原因。

刘鹤将在明年年满70岁。即使刘鹤不再担任对话中国牵头人，这些官员们透露，刘鹤仍将肩负着重大责任，包括在债务和违约风险加大时期，监督中国金融业。

按照中美第一阶段经贸协议，在高层参与方面，中美双方应建立贸易框架小组，应由中国国务院分管副总理和美国贸易代表牵头，以讨论本协议的落实情况。

不过，双方到目前为止只有层级较低的官员参与讨论。知情人士透露，负责中国事务的美国助理贸易代表麦卡汀（Terrence McCartin）在最近几天与中国财政部一名副司长进行了一次“签到”会议。

报道称，随着中国渡过贸易战，中国与美国和世界之间的贸易顺差扩大，中国资深领导正在考虑在对美贸易和经济关系方面委派新代表。

知情人士披露，中国对于哪位美国官员掌管中国课题感到混淆。主管中国课题的美国官员到目前为止是国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）和国务卿布林肯。但美国官员预期财政部长耶伦（Janet Yellen）和其他经济官员也将扮演重要角色。