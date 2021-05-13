中国首款mRNA疫苗将在墨西哥三期临床试验

中国公司研发的mRNA疫苗ARCoV将于本月30日起在墨西哥开始III期试验，预计有6000名志愿者参加。

据观察者网报道，墨西哥外长埃布拉德（Marcelo Ebrard）11日在推特公布上述信息。他说：“中国方面已经正式通知我们，他们将在墨西哥开始（III期试验），目前正等待墨西哥药品监管机构的批准。”

ARCoV疫苗由云南沃森生物技术公司（以下简称沃森生物）、苏州艾博生物，以及军事科学院军事医学研究院共同研制，5月起开展海外III期临床试验。这是中国首个进入III期临床试验的mRNA疫苗。

为抗击疫情，墨西哥政府正推进疫苗接种计划，已与中国科兴、国药和康希诺公司签署疫苗购买协议。

《南华早报》12日援引在线数据库ClinicalTrials.gov的数据显示，在III期临床试验中，沃森生物计划在全球招募约2.8万名18岁以上的志愿者，其中至少有25%的志愿者年龄在60岁以上。这些志愿者将被随机分配到研究组和对照组，分别接受两剂实验疫苗或安慰剂，间隔28天。志愿者的健康状况将被监测12个月。此次临床试验的初步研究预计将于10月底完成。

ARCoV疫苗拥有自主知识产权，其核心原料和关键设备已实现中国国产化。2020年12月，沃森建设中国首个mRNA疫苗生产车间，ARCoV疫苗预计八个月内建成投产，一期产能为1.2亿剂/年。

今年3月，沃森生物联合创始人黄镇曾介绍，该公司已经联系墨西哥、哥伦比亚、印度尼西亚、巴基斯坦和土耳其，可能会在今年下半年开始试验。他还表示，试验的中期分析数据将在今年年底获得。

