美参院一委员会批准逾1100亿美元法案 应对中国压力

美国参议院一个委员会周三以24比4的投票结果通过了一项折衷议案，授权在五年内投入超过1100亿美元（1466.40亿新元）用于基础和先进技术研究，以应对来自中国越来越大的竞争压力。

据路透社报道，这项被称为《无尽前沿法案》的议案，将在五年内授权其中的大部分资金即1000亿美元，用于关键技术领域的基础性和先进研究、商业化、教育及培训计划，包括人工智能、半导体、量子计算、先进通信、生物技术和先进能源等领域。

这项议案仍需提交给参议院全体议员进行表决，而众议院也在着手进行类似的行动。

参议院商务委员会主席坎特威尔（Maria Cantwell）说：“发展中经济体正在吸收在美国创造的一些最佳科学和信息，并加以运用，我们现在需要考虑我们的研发基础设施，以及使我们在美国正在做的事情变得更加敏捷。”

这项由参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)、共和党参议员托德·杨（Todd Young）等人发起的措施，也将另外授权100亿美元选定资助至少10个区域科技中心，并建立一项供应链危机应对计划，以解决损害汽车生产的半导体芯片短缺这类问题。

该法案并未包括允许汽车制造商在美国道路上投放数万辆自动驾驶汽车的立法，尽管一些议员推动此案。

民主党参议员彼得斯（Gary Peters）和共和党参议员图恩（John Thune）寻求获得监管机构的批准，初步给予每家制造商15000辆自动驾驶汽车的豁免，不必遵守有人驾驶汽车的安全标准，但未能达成协议。

推动无人驾驶汽车的努力受到工会和一个原告律师团体的批评。图恩为寻求这项议案的批准已经努力了五年。

彼得斯周三赢得了一项修正案的批准，该修正案将在商务部建立一项20亿美元的补充财务援助计划，以支持汽车制造商和其他公司使用的成熟半导体芯片的生产。