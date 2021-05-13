中国批评涉疆会议是政治闹剧

中国常驻联合国代表团昨天（12日）批评美国、英国、德国伙同个别国家和非政府组织举办新疆人权状况会议，是一场政治闹剧，并强调中国在涉疆问题上立场坦荡光明。

据代表团官网发布的信息，代表团发言人指这场会议充满政治动机，美国等西方国家口头讲的是“新疆人权”，心里想的是“以疆制华”；先作“有罪推定”，再去编造证据。发言人也否认新疆存在种族灭绝、强迫劳动、系统性性侵与虐待情况。

发言人强调，中国新疆的大门是敞开的，并欢迎所有人访问新疆，但反对基于谎言和有罪推定式的调查。代表团早前也呼吁联合国其他会员国共同抵制这一边会。

据路透社报道，会议主办方称，大约50个国家出席了这项活动。这场会议由德国、美国和英国主办，并获得加拿大、澳大利亚、新西兰和其他几个欧洲国家共同支持。德国驻联合国大使赫斯根（Christoph Heusgen）声称，支持这项活动的国家面对“中国的巨大威胁”，但并没有详细说明。

美国大使托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）在会上说：“我们将继续站出来发声，直到中国政府停止危害人类罪，以及针对维吾尔族及其他新疆少数民族展开的种族灭绝行为。”

英国大使伍德沃德（Barbara Woodward）则指新疆局势是“我们这个时代最严重的人权危机之一”，并呼吁中国立即允许联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）有意义并不受限制地前往新疆。

曾对新疆人权状况表示严重关切并正寻求前往新疆机会的巴切莱特，则没有出席这项会议。