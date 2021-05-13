消息：中国拟出新规压制课外辅导行业

目前中国课外辅导行业正热络发展，然而消息人士透露，当局正研拟更为严格的新规定加以压制，一方面旨在减轻学生压力，一方面也藉由降低家庭生活成本来提升生育率。这次打压也将有助于为中国竞争激烈的课外辅导行业降温，该行业近几年呈现指数性增长，规模已经达到1200亿美元（1599.84亿新元）左右。

据路透社报道，三位知情人士透露，在政府对辅导产业加强监督以及眼下该行业存在不确定性之际，至少有一家提供课程辅导服务的大公司暂停了规模达10亿美元的私募融资轮。

三位知情人士说，教育部和其他主管机构拟修订的规定主要针对课前及课后辅导，从幼儿园一直到12年级(K12)教育。

其中一位消息人士称，草案最早可能在6月底之前公布。由于未获准公开谈论此事，三位消息人士都要求匿名。

其中两位消息人士说，根据拟议的规定，校内及周末的学术辅导课将被禁止。他们并称，监管机构也将打击校外辅导课，尤其是英语和数学，并限制平时校外的上课时间。

据中国教育学会的最新数据显示，2016年K12学生中有超过75%参加课外辅导班，而且有轶事证据显示，这个比例已经上升。

消息人士说，除了保护睡眠不足的学生，中国政府还将这些调整视为一种经济激励，鼓励夫妇生育更多的孩子，以提高正在快速下降的生育率。

一位消息人士说：“给学生减负，并降低他们父母的经济负担已经迫在眉睫，现在的夫妻越来越不愿意生更多孩子了。”

其中一位消息人士告诉记者，新规将限制培训公司的收费水平。

消息人士透露，监管机构上月通知一家大型国有广播公司，要求其撤下新东方和好未来的电视广告。

新东方和好未来在纽约上市的股价今年以来已分别下跌23%和26%。两只股票周三分别收低5.8%和2.1%。

新东方表示，过去两个月未投放任何电视广告，且未就可能收紧规定置评。好未来没有回复记者的置评请求。