美国允许台军在台试射AIM-120导弹

美国决定提升台湾现阶段的战备需求，同意在台湾东南空域首度试射AIM-120先进中程导弹。台湾空军前天（11日）清晨出动四架F-16V战机，其中两架各发射一枚导弹，全数命中靶机。

据台湾《自由时报》报道，战机破晓时分从嘉义空军基地升空，顺利完成试射任务后，在早上6时30分平安飞返基地。台湾国防部对试射成果相当满意。

这次试射任务相当敏感，台湾国防部及空军司令部视为机密任务，还特别配合空军实施战备周操演，也搭配实施相关对空、对海及对地武器的精准弹药射击演练。这也是美国政府同意出售AIM-120先进中程导弹给台湾后，首次同意台湾在美国境外试射。

美国政府在2000年9月同意售台200枚AIM-120先进中程空对空导弹，但当时不同意导弹储存在台湾，而是先放在关岛，等到中国大陆拥有俄制的AA-12中程导弹后，2003年才放行运到台湾。台湾在2007年再度购买218枚，分别部署在花莲与嘉义基地，供F-16机队使用。

官员指出，台湾飞行员第一次试射AIM-120是在2000年10月，地点为关岛基地，第二次则在2001年初，地点在美国亚利桑那州的空军基地，昨天是首度在台湾本土试射。

全球防卫杂志资深编辑陈国铭认为，此次试射代表美国开始传达强烈的协助“抗中保台”诉求，在军事合作上也是“开保险”的具体作为，意味可以让台湾自行运用这类的先进武器。

国防院国防战略与资源研究所所长苏紫云指出，由于AIM-120导弹参数仍较为机敏，美方愿意授权台湾于本土试射，显见拜登政府对台湾政府仍保持友善及信任态度。

民进党立委王定宇则认为，这可解读为美、台军事互信程度增温；另考量中国大陆“穷兵黩武”的军事威胁已影响区域局势，此次试射也向大陆表达台湾已有所准备的信息。

