中国国家疾控局挂牌 为副部级机构

中国国家疾病预防控制局今天（10日）正式挂牌，新机构承担制订传染病防控政策等五大职能，国家健康委员会副主任王贺胜担任局长。

综合新华社及微信公众号“长安街知事”报道，国家疾控局的规格已明确，为副部级机构，由国家卫健委管理。

国家疾控局的五大职能包括负责制订传染病防控及公共卫生监督的政策，指导疾病预防控制体系建设，规划指导疫情监测预警体系建设，指导疾控科研体系建设，公共卫生监督管理、传染病防治监督等。

新华社的报道称，国家疾控局的成立意味着疾控机构职能从单纯预防控制疾病向全面维护和促进全人群健康转变。

在正式挂牌的半个月前，国家疾控局“一正三副”领导层就已公开，由国家卫健委副主任王贺胜出任局长，原疾病预防控制局局长常继乐、中国工程院院士沈洪兵、中日医院原院长孙阳出任副局长。

对于上述“组合”，中国人民大学公共管理学院教授王虎峰认为“较为全面合理”，其中既有经验丰富的卫生行政领导，又有从事科研工作的院士，也有具备疾控、医院管理、卫生应急方面经验的管理者，为落实中央提出的医防协同奠定了坚实基础，也将为改革联动探索新的模式和经验。

中新社早前报道，中央党校（国家行政学院）教授竹立家早前认为，国家疾病预防控制局的设立，是为了适应未来中国疾病防控特别是传染病防控的需要。

竹立家称，法规政策、体制机制、政府职能在疾病防控工作中的体现不够明确，而新设立的国家疾病预防控制局将承担重要的疾病防控任务，在疾控政策、程序、法律法规等方面带来提升，并且将在疾控政策的制定、推动、操作方面发挥重大作用。

竹立家认为，国家疾病预防控制局的设立也体现了中国对疾病防控工作的高度重视，从体制机制、政策法规角度介入，努力做到防患于未然，依托担负重要职责的政府部门来推动疾控工作的长期、有序、规范化、科学化进行。

竹立家也说，国家疾病预防控制局或可将各方面力量整合成一个“拳头”，形成疾控工作的合力。从国际合作与体制机制的角度看，国家疾病预防控制局成立后，将有助于中国与其他国家和国际组织的同职能部门顺畅对接，进而有助于开展疾控领域的国际交流与合作。