美贸易代表：将采取措施促中国遵守公平贸易规则

美国贸易代表戴琪说，华盛顿将采取措施迫使北京遵守公平的国际规则和贸易规范。此前戴琪表示，将在近期内会见中国官员，评估特朗普时期达成的两国第一阶段贸易协议。专家认为，拜登政府可能会在关税杠杆方面有所减缓，把重心转向对北京承诺的结构性改革施加压力。

据美国之音报道，戴琪周三（5月12日）在美国国会参议院财政委员会的听证会上说，如果北京不能或是不愿遵从国际规则和规范，华盛顿必须采取步骤去创造公平的竞争环境。

戴琪表示，拜登政府正在与欧盟和英国合作，解决“波音”和“空客”长期存在的补贴争端问题，并且就解决主要来自中国的钢铁和铝业产能过剩问题进行了“建设性讨论”。

她还表示，拜登政府将与私营部门和其他合作伙伴合作，加大力度、扩大疫苗在全球的制造和分销，其中包括对生产疫苗所需原材料的广泛可及。

戴琪5月5日在《金融时报》组织的一场虚拟会议上说，预期将在“近期”会见她的中国对口官员，讨论和评估特朗普时期美中两国达成的第一阶段贸易协议。

与此同时，美国《华尔街日报》5月12日报道说，知情人士透露，北京正在考虑由更年轻些的国务院副总理胡春华，接任负责经济工作的刘鹤担任贸易谈判特使。不过这还不是最终的定案，刘鹤留任的可能性仍然存在。

无论届时北京的对口官员是谁，戴琪和中国对口官员的首次接触，将评估和审视第一阶段贸易协议的执行情况，其结果必将影响华盛顿决定针对北京征收惩罚性高额关税的去留问题；因此国际社会、美中关系和贸易专家十分关注。

美国马里兰罗耀拉大学（Loyola University Maryland）管理与国际商务系主任丁弘彬教授分析说，戴琪的表态显示，她正在采取必要的行动，以保持贸易谈判的双边讨论能够持续进行下去。

丁弘彬说：“迄今为止，中国还没有全面履行第一阶段协议所承诺的目标。戴琪释放的信息是要提醒她的中国对口官员。这同时也表明，美国非常有兴趣继续处理第一阶段谈判中提出的问题。”

哈佛大学“费正清中国研究中心”研究员、波士顿学院（Boston College）政治学教授陆伯彬（Robert Ross）分析说，从戴琪目前所表达的信息来看，她的议程上的重中之重，不仅仅是美中之间的贸易逆差，还包括中国在实施有关经济结构改革的承诺方面，没有采取重大的步骤。

陆伯彬说：“我们知道，美中第一阶段贸易协议不仅包括贸易不平衡，以及中国同意增加对美国采购的内容；还包括中国承诺就本国经济投资法规、金融法规，以及知识产权保护等问题进行的结构性改革。”

陆伯彬认为，从拜登政府发出的信息来看，由于疫情对美中经济都造成重大冲击，对北京兑现增加购买美国产品的承诺履行情况，华盛顿大概认为离期待不是太远。华盛顿关注的重点将放在北京承诺进行的结构性改革上，而中国在这方面的进展的确相当缓慢。

陆伯彬说：“因此，对未来美中贸易代表的谈判走向的主要变数和影响来自中方，很可能是双方关系中的其它贸易问题，会阻碍谈判的进程。”

专家还认为，鉴于目前疫情的因素、美中关系的现状，拜登政府不太可能保持特朗普时期的第一阶段贸易协议原封不动。

哈佛大学“费正清中国研究中心”研究员陆伯彬认为，特朗普的贸易政策及其美中贸易战，过多地关注美中之间的贸易赤字，而忽略了造成了这些赤字产生的其它因素。

陆伯彬说，这些因素包括常常被谈到的中国拥有的结构性优势，以及美中两个经济体完全不同的增长率、完全不同的市场和经济体系，以及新兴经济体的储蓄率等等。

陆伯彬说：“我的理解是，美国对中国购买美国商品方面并没有太多的不满意；因此贸易赤字的增加反映了一系列经济问题，而这些问题需要作为赤字的来源加以解决。”

此外，拜登政府也非常明确地表示，他们认为贸易战和关税对美国人民来说是灾难性的，对美国经济也是灾难性的，他们希望减缓贸易关税。

马里兰罗耀拉大学教授丁弘彬认为，当美国贸易代表戴琪与其中国同行重新接触时，可能会在强制技术转让、汇率操纵和金融市场开放等领域，向中国施加更大的压力。