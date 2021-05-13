吉林厅级贪官贪腐上亿 全家早餐只吃粥配咸菜

位居正厅级的中国吉林省信托有限责任公司原董事长高福波利用职务之便贪腐上亿元人民币，近日被判有期徒刑20年，但据媒体报道，他对自己及家人异常吝啬，自称早饭从不喝牛奶、很少吃鸡蛋，只喝粥吃咸菜。

据每日经济新闻报道，延边朝鲜族自治州中级人民法院前天（11日）公开宣判，认定高福波犯贪污罪、受贿罪、行贿罪、非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪，判处有期徒刑20年，并处罚金510万元（人民币，下同，约105万新元）；没收个人财产50万元，对高福波违法所得财物予以追缴，上缴国库或发还相关单位。

法院审理查明高福波多次利用职务之便贪污、受贿或行贿等，2010年至2012年12月，高福波与吉林信托管理的吉林省天汇房地产有限责任公司总经理方某共谋，采取虚交定金、虚构拆迁房等手段骗取、侵吞公共财物，共计折合人民币2138.642万元。

2000年至2017年，高福波为相关单位和个人在项目合作、融资贷款等事项上提供帮助，索取或收受王某等九人给予的财物共计折合人民币7160.6355万元。

2015年至2016年，高福波利用其北京中吉金投资产管理有限公司实际控制人的职务便利，接受陈威的请托，在中吉金投为其融资过程中提供帮助，并在2016年至2017年多次收受陈威给予的人民币685万元、价值人民币21万元的百达翡丽牌手表一块，共计折合人民币706万元。

2017年1月，高福波指使北京中吉金投资产管理有限公司上海部经理冷某某将中吉金投应当收取的刚泰集团有限公司基金项目管理费人民币1000万元，从合同外收取并非法占为己有。

中国纪检监察报在2019年曾报道说，当被问及违法犯罪的根本原因时，高福波回答说：“是小时候家里太穷，穷怕了。”

报道还说，高福波任吉林省信托公司董事长后，年薪达140万元的他在生活中对家人几近吝啬。高福波自称，“我们家早饭从来不喝牛奶，很少吃鸡蛋，就喝点粥吃点咸菜完事儿。”他认为，钱只要花，就会越来越少。

报道还提到，在受调查的一个多月前，高福波和妻子在长春逛商场时妻子看上了一双1200多元钱的鞋，虽然穿上很合脚，但妻子感觉太贵把鞋放了回去，最终选择了一双400多元的鞋。

另据中央纪委国家监委网站，吉林省信托有限责任公司已有四任董事长先后被查。

首任董事长张兴波于2007年涉嫌受贿罪被逮捕，后被判死缓。第二任董事长高福波于2007年6月接替空缺职务，2015年辞去董事长一职，2018年12月被查。第三任董事长李伟于2015年10月到任，但不到两年便落马。在空缺将近一年后，2018年6月邰戈上任，2020年9月，邰戈涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查，今年4月被双开，成为第四任被查的董事长。