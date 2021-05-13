台湾一座电厂因发生事故而停机，导致当地多区停电。行政院回应时说，台湾电力公司会尽全力抢修，并在查明原因后向各界报告。

综合台湾《联合报》，TVBS新闻网和中时新闻网报道，行政院发言人罗秉成证实，位于高雄的兴达电厂因事故导致全厂停机，系统供电能力不足，下午3时开始执行紧急分区轮流停电。

罗秉成也强调，台湾政府已经掌握状况。总统蔡英文也在面簿发文说，供电将会陆续恢复，并呼吁民众保持冷静、不用惊慌。

这座电厂是在今天下午2时37分发生不明原因跳机，燃煤二、四号机、和燃气三号机皆跳机。

台湾疫情指挥中心在停电发生时召开记者会，记者会进行到半途时突然断电黑了一片，虽然在15秒之后恢复供电，但因为转播讯号等问题，一时无法完全复原，也造成直播过程出现“黑画面”。

台南市一家商场突然停电后，里面几乎漆黑一片。（自由时报）

高雄一家文具店下午突然停电。（自由时报）

高雄兴达电厂今天下午停机。（自由时报）

台湾官方也发布“警讯通知”简讯，写到：“5月13日14时37分兴达电厂因事故全厂停机，目前系统供电能力不足，预计5月13日15时开始执行紧急分区轮流停电”。

受停电事故的地区包括台北、新北、台中、苗栗、桃园、基隆、新竹、宜兰和高雄。

台北市在下午2时42分传出万华区、中正区、中山区、内湖区等多处停电情形。

高雄市多个行政区则在下午近3时出现大停电现象，有网民抱怨今天天气30多度，冷气停电热到爆。

台南市永康区今天下午2点多无预警大范围停电，不少民众都感到不解，纷纷上网询问，“请问一下，知道为何大停电吗？”台电台南营业处初步的答复是，因兴达电厂事故，执行紧急分区轮流停电，预计将停电50分钟。

新北市则接获板桥、新店、五股、土城、芦洲、中和、树林皆有大范围停电情形的通报，目前新北119接获四起火警查看事件（皆因停电造成发电机启动冒白烟）、两起电梯受困事件（均已脱困无大碍）。