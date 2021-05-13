国民党批蔡英文不缺电承诺再跳票

台湾高雄市兴达电厂今天（13日）下午因事故停机，造成全台大停电，影响户数超过193万户。国民党表示，这是蔡英文政府执政以来第二次发生无预警大停电，蔡英文保证台湾不缺电的承诺再次跳票。

据台湾联合报报道，国民党表示，大停电造成有民众受困电梯、红绿灯失灵、商家无法营业，连防疫指挥中心记者会都被迫中断，造成极大影响与不便，希望台电尽快抢修恢复供电。

国民党说，总统蔡英文一直保证台湾不缺电，今天却无预警大停电，承诺又再次跳票，政府的能源政策显然有问题，应全面检讨，提供全民稳定的供电。

台湾行政院发言人罗秉成此前证实，位于高雄的兴达电厂因事故导致全厂停机，系统供电能力不足，下午3时开始执行紧急分区轮流停电。

台湾总统蔡英文在面簿发文表示，供电将会陆续恢复，政府已掌握状况，请大家保持冷静、不用惊慌。

国民党前主席朱立伦则在面簿质疑说，台电今日备转容量率显示10.01%，亮绿灯标示供电充裕，兴达电厂发电量仅占全台发电量的3.88%，为何机组一故障全台跳电？政府应立即说清楚讲明白，彻查数据是否长期造假。

朱立伦还说，大家真正担心的是，疫情、电、水，流行疾病到基础水电，台湾的脆弱性正在凸显，政府真的要赶快行动，否则台湾将面临极大的风险。