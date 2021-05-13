港中大优先分配宿位给已打疫苗学生

香港中文大学决定，接种冠病疫苗的学生可获得优先分配到的宿舍单位，如果有剩余单位，则安排没接种疫苗的学生同房，但会限制他们在公共空间的活动范围。

综合香港东网和《星岛日报》今天（13日）报道，中大证实与上述安排有关的网上信息，并说已接种疫苗或接受两周一检安排的学生才能获得宿舍安排。

有网民早前在面簿专页“CUHK Secrets”发文，声称收到中大一所书院发出的电邮，得知校方将在7月份公布下学年宿位情况，并说在考虑申请学生的表现同时，也会按已注射疫苗优先分配宿位。中大未来也会针对未接种疫苗的学生，增设其他额外规定。

另有消息称，中大研究生宿舍办公室也发电邮，强烈建议住宿生接种疫苗，如不接种，则需自付两周一检费用，否则他们的住宿资格将被取消。该办公室随后再发电邮澄清，他们是根据政府的建议，并说除非有学生不适合接种，否则强烈鼓励住宿生接种疫苗，并解释因办公室需自负盈亏，所以住宿生若选择两周一检就需要自费进行。

中大回应时证实上述消息，并强调大学强烈呼吁计划入住大学宿舍的学生接种疫苗，未接种的宿生则需要每隔两个星期自费接受冠病病毒检测，至于已经完成接种疫苗的学生则可获豁免定期检测。

中大也说，没有接种疫苗及不遵从定期检测要求的学生，将不会获得入住宿舍安排，而不论是否已接种疫苗，所有中大成员应继续遵照防疫措施，大学及九所书院、研究生宿舍会发出电邮给所有同学，通知同学有关9月新学年的健康建议。