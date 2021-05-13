下午察：沾上颜色革命的成都坠楼事件

众说纷坛、被舆论口水淹没的成都市49中高中生林唯麒（简称小林）坠楼事件，今天终于有了一个比较明确的轮廓。

小林上周日（9日）在学校坠亡。他的母亲随后在微博上连发数文，控诉校方在事发三小时左右之后才通知家长，第一时间要求看监控器画面被拒，并称小林坠楼的关键监控视频不见。网上后来还传言，有学校老师因小林占用自己孩子的留学名额而推他下楼。

这起事件经网民和大批自媒体转发报道后，酿成了舆论风暴，与事件相关的大小话题也连续几天占据微博热搜，成为中国时下最受关注的社会事件。

为了避免舆论进一步发酵，中国国家通讯社新华社今天凌晨发布大量与该事件有关的细节，并强调为了试着还原事件真相，该社记者对学校、教育局、公安部门，以及家属等多方关键人士进行连夜采访，同时观看了警方提供的监控视频。

首先，对于民众最关注的问题——坠亡是如何发生、关键监控有无缺失，新华社如此写道：

划重点：第一，小林坠楼后，警方在其遗体上发现一把美工刀；第二，小林坠楼前有自残划腕，而且情绪低落；第三，坠楼起点的指纹和鞋印，以及踩踏痕迹等均属小林，没有其他人；第四，监控无缺失且警方已保存，事发后第二天，小林父亲、亲友及律师等一行三人已全部观看。

不过，由于小林生前攀爬进入的平台属于无人活动区域，未安装监控，因此当中有10分钟的画面都没有看到他。但监控器仍有拍到小林坠楼的身影。

至于其它同样不断被讨论的争议，例如救护车为何迟迟到达、遗体被擅自火化等等，新华社也一一报道作出澄清，在此不赘述。然而，在报道中提到的一点，或许能进一步帮助大家从更完整的角度看待事件。

新华社凌晨公布的林唯麒生前最后的监控画面。（川观新闻视频截图）

新华社透露，事发后，警方在小林的随身物品中找到一张写给一位女生的纸条，通过技术比对查明系小林本人书写。

此外，警方调取小林生前使用过的手机数据发现，去年6月，小林和好友在通讯软体聊天中写道“天天想着四十九中楼，一跃解千愁”。而在今年5月，他用通讯软体转发给朋友的聊天记录中有自我贬低的言论，还表现出自我否定、多虑的情况。

报道也称，一些学生在警方调查中反映小林平时性格相对内向。

因从，综合上述报道的信息来看，小林坠亡一案，可以简单概括为他因情感问题想不开，再加上前期存在的自我贬低的性格因素未被及时发现，最终导致了这一悲剧的发生。

官方媒体发布的案件细节获得部分舆论肯定，但有不少人批评，这个深度还原来得太晚了。

在人民日报微博账号的留言区，一则获12万个点赞的网民留言说：“只能说这是一出悲剧，真相来得太晚，面对舆情学校和公安机关没能及时解释公众关切。”

也有网民指出，因为监控有盲区，所以家长最初的质疑并非毫无道理，如果公安机关和学校早对民众质疑高度重视，也不至于让事情无限发酵，谣言满天飞。

也有人认为，不论是有理由的质疑，还是证据不实的谣言，如果不是网络舆论积极发声，相关单位会追查到底吗？

一起涉及个体的事件因真相未能及时公布而滚成舆论大事件，这是不少单位犯的舆情应对迟缓的老毛病。对此，新华社在报道中也引述有关人士指出，相关部门应正视舆情关切，及时披露更多事实，主动回应，避免由个体事件酿成严重舆情事件。

据统计，小林坠亡事件在微博相关话题的阅读量已超过15亿次。

林唯麒的母亲抱着孩子的相片坐在学校门前。（微博）

坠楼事件=颜色革命？

值得注意的是，在新华社发出上述报道前，舆论风向一度出现转变，从质疑事件本身的疑点，转到完全意想不到的层面：颜色革命。

事情是这样的，上述事件曝光后，前晚陆续有民众聚集在成都49中学门口为小林献上白色鲜花，以表达对其离世的惋惜。这些民众据称有的从中国其他地方赶来，但因为献花行动受当地警方阻止，一度引发警民冲突。

据推特上转载的视频显示，冲突过程中，多名警员冲入人群抓人，导致人群四散高喊“警察打人”，有数名民众被警方架走。境外媒体引述网民称，这起抗议事件持续六小时后，因警方清场而落幕。

对此，中国知名网军组织“帝吧”前天持续在微博发文指控有“颜色革命”，认为这是一场有组织、有预谋的抗议 ，而且抗议人群手持白色鲜花并用统一口号，还点名美国是幕后主使。“成都算是被美国渗透挺厉害的城市了，他们这样线下搞挺好的，舞台那么大尽情的表演，最后不仅丢人现眼还要被一锅端。”

中国知名网军组织“帝吧”前天在微博写道：“成都算是被美国渗透挺厉害的城市了，他们这样线下搞挺好的，舞台那么大尽情的表演，最后不仅丢人现眼还要被一锅端。”（微博）

网络资料显示，“帝吧”是活跃在百度贴吧、微博和推特上的一个民族主义组织，因激进左派的政治观点和多次组织人员“出征国外反华和敌对势力”而为人所知。

此外，“帝吧”也指前四川广播电台一名郑姓女主持人带一批人到场，是幕后主使，还翻出以往资料，指她是前美国驻成都总领事夫人庄祖宜的好友。据“帝吧”转载的图片显示，这名郑姓女主持人的全名是郑思斯。她的微博目前显示已换名并删光所有文章。

四川省公安厅网路安全保卫总队官方微博昨天下午也发文称，绝不会坐视国家安全和发展利益受损，绝不会允许敌对势力破坏国家的安全稳定和人民的和平生活，绝不会允许颜色革命在这片土地上发生，“任何人想要进行这样的尝试，必将遭到迎头痛击”！

在新浪微博上，有部分网民认同“境外势力”插手的论调，呼吁民众“别让自己的善良被利用”。

这起坠楼事件从一开始的“避重就轻”演变成后来的“颜色革命”，似乎有越来越多的声音介入，但将一起社会事件政治化不会带来更多真相，模糊焦点只会离真相越来越远。正如网民所说的，官方面对质疑时不要遮遮掩掩，坦然公布详细资料是应对舆情危机的上策，因为世人都喜欢求个明白，越公开透明，就越不会让有心人钻空子。