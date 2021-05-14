杭州男子杀妻分尸案一审开庭

据杭州市中级人民法院开庭公告，备受关注的杭州“杀妻案”今天上午9时一审开庭。杭州检方以故意杀人罪起诉被告人许国利。

综合新华社、新京报和澎湃新闻报道，该案同时附带民事诉讼，民事诉讼原告为被害人来某利与前夫的女儿余某以及和许国利的女儿许某怡。许某怡今年12岁，余某今年30岁。

在母亲来某利遇害去世，父亲许国利被采取刑事强制措施后，许某怡起初由姨妈抚养，如今由余某与其丈夫抚养。

据此前报道，许国利去年7月5日因家庭生活矛盾，在江干区三堡北苑家中，趁妻子熟睡之际将其杀害，分尸后分散抛弃，部分身体组织通过马桶冲入化粪池。此事引发社会的广泛关注。

杭州警方去年7月23日1时以涉嫌故意杀人罪对许国利依法刑事传唤。当日10时，经警方连夜审讯攻坚，突破了犯罪嫌疑人许国利的口供，据其初步交代，7月5日凌晨，在家中趁妻子来某某熟睡之际将其杀死，分尸后分散抛弃。

当晚，杭州警方通报，失踪女子已遇害，丈夫有重大作案嫌疑，已被采取强制措施。

去年7月25日，杭州警方召开“杭州江干来某某失踪案”新闻通气会，通报称这是一起有预谋的故意杀人案件。被害人丈夫许国利初步交代，其因家庭生活矛盾对来某某产生不满，于7月5日凌晨，在家中趁来某某熟睡之际将其杀害，分尸后分散抛弃。

2020年7月30日，杭州市公安局以涉嫌故意杀人罪提请批准逮捕犯罪嫌疑人许国利。杭州市人民检察院在前期依法提前介入的基础上，经审查认为，犯罪嫌疑人许国利的犯罪手段残忍，性质恶劣，已涉嫌故意杀人罪，同年8月6日对其作出批准逮捕决定。

今年1月28日，浙江省检察院检察长贾宇在向省十三届人大五次会议第二次全体会议作检察院工作报告时透露，该案1月5日已移送杭州市检察院审查起诉。