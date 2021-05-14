苏贞昌：暂无必要提高疫情预警升级

台湾行政院长苏贞昌今早表示，台湾暂时没有提高疫情预警升级的必要。比起去年此时，台湾已经有更充裕的经验和资源，来对抗疫情。他也提醒民众，接下来两周，每个人都要成为阻断传播链的关键力量。

苏贞昌在面簿上说，在中央和地方合作下，指挥中心陆续找到确诊者之间的传播链，暂时没有升级的必要。

苏贞昌强调，政府仍继续扩大整备防疫物资，加强医疗院所的通报。也会投入更多预算，协助受疫情影响的民众、产业。

他说，政府决定纾困条例延长一年，金额增加到6300亿（新台币，300亿新元）。为了让民众因应防疫工作，政府也透过延长报税期限、停办教召、停办医院评鉴，让民众可以投注更多心力于防疫。

苏贞昌呼吁，个人应尽量避免出入高风险场所、大型集会原则停办、场所无法落实各项防疫措施者，应暂停营业。

根据路透社报道，台湾卫福部长陈时中周三曾表示，预警级别可能很快会提高，可能会关闭所有非必要企业，但这一表态导致当地股市大幅下。而台湾此前从未因疫情实行封锁。

报道还指出，台湾此前通过约2100亿元台币的纾困预算以应对冠病疫情。由于“在家工作”模式引发了全球对台湾高科技产品出口的强劲需求，台湾今年第一季度经济增长速度创下10年来单季新高。

