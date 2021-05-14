台湾鸿海将于2023年量产首款电动车

跨足电动车生产的全球智能手机制造厂--鸿海与Fisker公司正式签署框架协议，双方合作的首款Fisker美国制造电动车，将于2023年第四季正式量产。

据路透社报道，鸿海表示，双方透过合作“PEAR”（Personal Electric Automotive Revolution）专案。在此框架协议中，鸿海与Fisker将共同投资PEAR专案，并且分享成果。基于MIH平台架构上，Fisker和鸿海共同开发FP28轻量化平台，结合双方的技术专长投入PEAR专案以及未来其他潜在车款。

“鸿海和Fisker的合作关系，正以令人振奋的速度朝向正确方向前进。“ 鸿海科技集团董事长刘扬伟表示。

为推动PEAR专案的工作，Fisker与鸿海在美国和台湾两地都已建立专案管理办公室，以协调设计、工程、采购和制造业务。在完成对所有潜在的美国制造据点调查后，双方将加快制造计划，目标2023年第四季度开始生产。

鸿海表示，双方携手共同开发全新级距车款，以Fisker品牌销售，目标市场范围包括北美洲，欧洲，中国大陆和印度。未来并将以美国为首个制造据点，目前也针对数个地点进行评估；同时，也启动对其他海外生产据点的调查，以达到总年产量25万辆的目标。

新闻稿亦称，已遴选出数家关键零组件供应商，未来将透过鸿海取得稳定的晶片跟半导体供应。PEAR专案所推出的新级距车款售价不包含补贴将会低于3万美元。

鸿海除了与Fisker布局电动车之外，与中国拜腾，吉利控股以及欧洲菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)也都是合作对象，去年与台湾裕隆合资成立鸿华先进，预计将今年10月将发表数款电动车。