调查：过半受访民众对台政府取得足够疫苗没信心

国民党今天公布一份民调显示，有超过五成民众，对于政府取得足够全民施打的疫苗没有信心，台湾文传会主委王育敏说，防疫成功关键，就是能否取得疫苗，但已有过半民众对政府失去信心。

根据中央社报道，国民党今天上午召开记者会，公布民调检视总统蔡英文的施政表现。台湾本土疫情升温，民调显示，有54.1%民众对于政府取得足够全台湾民众施打的冠病疫苗表达没有信心。

王育敏表示，这告诉大家一个讯息，就是台湾从去年的疫情到现在，政府在取得疫苗这件事情上，一直无法兑现承诺。

王育敏也说，昨天蔡英文说6月就会有国外的疫苗到台湾，7月底则会有台湾产疫苗，但国民党要告诉蔡英文，民众已经等太久了，最新的民调要告诉政府，民众对政府采购疫苗是没有信心的；台湾防疫成功关键，就是是否能够顺利取得疫苗，呼吁政府用尽全力积极洽谈采购疫苗。

除了疫苗情况，民调还显示，69.6%民众不赞成政府开放含莱剂猪肉进口，71.8%的民众担心无法分辨进口猪肉做成的加工品。

至于中选会今天将审议已通过连署查对的三项公投案，民调指出，有61.4%的民众在8月28日公投日会去投票。王育敏说，足证人民展现高度的自决意识，面对政府接连的错误决策，决定以自己手中的选票来表达维护自身健康、权利与保护环境的意志。

此次民调为国民党委托TVBS民调中心于今年5月4日至5月10日进行，以电话访问形式对20岁以上台湾民众进行抽样调查。