杭州杀妻案被告认罪悔罪 将择期宣判

浙江省杭州市中级人民法院今天上午一审公开开庭审理被告人许国利故意杀人刑事附带民事诉讼一案，被告许国利表示认罪悔罪，案件将择期宣判。

据“杭州中院”微信公众号报道，杭州市人民检察院指控，被告人许国利与被害人来某某系夫妻，二人因感情、经济等方面原因产生矛盾，许国利对来某某心生怨恨，陆续购买美工刀、切割机等，决意杀害来某某。2020年7月4日晚，许国利在其家中向来某某睡前饮用的牛奶内投入安眠药，待来某某饮用后昏睡之际，采用胶带纸封口、枕头捂压口鼻的方式致来某某死亡。

之后许国利将被害人尸体搬至卫生间，使用事先准备的工具将尸体肢解，后分散抛弃。作案后，许国利编造虚假信息，谎称来某某失踪，逃避侦查。7月22日，公安机关筛查小区化粪池发现部分人体组织，于7月23日将许国利抓获归案。

在法庭调查、法庭辩论期间，被告人许国利对指控其杀害来某某及分尸的基本事实无异议，但辩称工具并非为了作案特别准备，对附带民事诉讼表示愿意赔偿；辩护人提出认定许国利杀害来某某具体经过的证据链存在欠缺，不是有预谋犯罪，许国利的主观恶性小，请求法院对其从轻处罚，并申请对其进行精神病鉴定；公诉人认为当庭出示的证据足以证实对许国利的指控，无需做精神病鉴定，且许国利系有预谋犯罪，犯罪手段极其残忍，社会影响恶劣，罪行极其严重。

被告人许国利在最后陈述阶段表示认罪、悔罪。本案将择期宣判。