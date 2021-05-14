中国工信部：在现有5G基础上研究6G愿景需求和应用场景

中国工业和信息化部副部长刘烈宏主持召开5G/6G专题会议并提出，要继续保持战略定力，持续推进5G快速健康发展，在现有5G的基础上，结合技术演进、经济社会发展趋势，研究提出未来6G的愿景需求和应用场景。

根据路透社引述工信部刊登在官网的新闻稿称，继续加强国际标准制定。鼓励产业界参与R17、R18国际标准化工作，积极贡献中国智慧、中国方案。持续提升产业基础能力和产业链现代化水平。做强系统、终端等优势产业，补齐芯片、仪表等短板弱项，大力推动产业链各环节优化升级。

着力打造融合应用生态。注重应用技术创新，推动5G与人工智能、大数据、云计算等技术的融合发展，突破网络切片、模组等制约5G规模应用的关键技术与产品，深化5G在工业、交通、医疗、能源等领域的应用，尽快形成可复制可推广的模式。

会议要求IMT-2030（6G）推进组要进一步提前谋划，加强研究，稳中有进推动6G发展。深入开展6G应用场景研究。在现有5G的基础上，结合技术演进、经济社会发展趋势，研究提出未来6G的愿景需求和应用场景。

着力推动关键技术创新突破。围绕太赫兹通信、通信感知一体化、通信与人工智能融合等6G潜在技术，主动谋划、前瞻部署、厚植根基，力争在关键核心技术领域取得重大突破。

中国已累计建成5G基站超81.9万个，占全球比例约为70%；5G手机终端用户连接数达2.8亿，占全球比例超过80%；5G标准必要专利声明数量占比超过38%，去年上半年以来上升近5个百分点，位列全球首位。