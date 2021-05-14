黑龙江警方征集涉黑团伙线索 为首者系中国人大代表

黑龙江省鸡西市公安局周二（11日）发布通告征集当地一个黑社会性质组织的主要犯罪嫌疑人线索。其中一名嫌疑人翟友财是第十二、十三届中国人大代表，并曾获得黑龙江省“五一”劳动奖章、“十大杰出青年农民”“农民创业之星”等荣誉称号。

根据澎湃新闻报道，《通告》提到，鸡西市公安局近期打掉了以翟友财为首的黑社会性质组织，为彻查该涉黑犯罪组织违法犯罪全部事实，自即日起向社会广大人民群众公开收集各类涉黑涉恶违法犯罪线索。

《通告》中发布的主要犯罪嫌疑人有12名，翟友财排在第一位。《通告》显示，翟友财户籍地为密山市柳毛乡，是黑龙江省东粮集团实际控制人。

公开报道显示，翟友财是第十二、十三届中国人大代表，黑龙江省密山市柳毛乡团结村党支部书记；曾荣获鸡西市“十佳慈善人物”，黑龙江省“五一”劳动奖章、“十大杰出青年农民”“农民创业之星”等荣誉称号，先后被授予“全国劳动模范”和“全国农业劳动模范”等称号。

曾有媒体报道称，翟友财出生于贫困农民家庭，17岁离家创业，从一名收羊毛、貂皮的小贩起步，逐步成为当地有名的农民创业者。翟友财艰苦创业20年，成立了黑龙江东粮集团，成为农民创业和当地群众致富的带头人。后来翟友财放弃拥有数亿资产的企业集团董事长、总经理职位，回到生养他的黑龙江省密山市柳毛乡团结村，成为团结村党支部书记。