中国对印度及周边疫情高流行国家入境人员加强检疫

中国国家卫生健康委疾病预防控制局一级巡视员贺青华今天在回答如何防控印度变异病毒时指出，将加强入境人员特别是印度及中国周边疫情高流行国家的入境人员的联防联控，并加强变异株的监测。

根据北京日报客户端消息，贺青华在中国国务院联防联控机制召开新闻发布会介绍“外防输入”和疫苗接种有关情况时，针对印度变异病毒所采取的特殊防控手段指出，一是加强入境人员的联防联控，对入境人员，特别是印度及我国周边疫情高流行国家的入境人员要加强卫生检疫，要集中隔离，对入境人员集中隔离，实施从入境地到目的地社区的全程闭环管理。

14天隔离结束前，出发地要及时向目的地推送隔离人员的信息，做好“点对点、人对人”的交接，要求入境人员在旅途期间要做好个人防护，严格实行七天居家的健康管理。

其次，要加强入境人员的核酸检测，要求入境人员隔离期间采集鼻咽拭子标本开展核酸检测，其中第14天的核酸检测应当采集两份标本，采用两种不同试剂，原则上由两个不同检测机构开展检测，确保我们核酸检测质量。

此外，还应加强变异株的监测，对所有病例开展病毒基因序列测定，加强病毒变异跟踪研究，及时评估风险。

同时，也要加强物防工作和边境口岸地区外防输入能力。