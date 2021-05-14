北京近五年离婚案四成涉家暴或婚外情

近五年，北京市第一中级人民法院审结的离婚案件中，有四成以上当事人主张对方存在家庭暴力或婚外情、婚外同居等情形。其中，女方持此主张的比例占到60％以上。

据中新社报道，在第28个国际家庭日即将来临之际，北京市第一中级人民法院14日举行“聚焦家庭建设·聚力家事审判”新闻发布会通报了以上数据。

针对婚姻家庭中出现的家庭暴力或婚外情等情形，北京市一中院副院长单国钧在发布会上表示，该院强化法官职权干预职能，破解当事人在家暴虐待等方面的举证困难，同时持续深入调研夫妻共同债务认定、农村外嫁女拆迁利益等与妇女权益密切相关问题，强化落实妇女权益司法保护。

北京市一中院提供数据显示，近五年，该院审结各类家事案件4031件，收案量呈逐年上升趋势，其中以离婚纠纷及继承纠纷占比最为突出。

面对持续上涨的各类家事案件和日益复杂的纠纷类型，该院探索出家事纠纷专业化、社会化、人性化的解决方式，并在现场与北京市妇女联合会权益部、北京人民调解协会签署合作协议，探索诉调对接婚姻家庭案件处理机制。

单国钧称，该院把握新时代社会经济形势发展变化下家事案件的特点和规律，树立家庭本位的家事审判理念，注重家事纠纷软化处理，充分发挥妇联、调解协会等群团机构、社会组织作用，近5年家事案件调撤率从27%上涨至35%，凸显司法柔性与人文关怀。

该院还先后探索推广“云探望”“离婚证明书”等多项创新机制，依托家事案件多元化解中心全方位打造“家事云”模式，突出纠纷解决的亲历性、可视性、互通性，实现家事审判的信息化、智能化、多元化。