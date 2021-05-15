中国决定停止2021年春季珠峰北坡登山活动

中国国家体育总局昨天发布通知，因国际疫情形势严峻，决定停止2021年春季珠峰北坡登山活动。

根据新华社报道，通知称，由于当前国际疫情形势严峻，依据有关条例指示要求，确保万无一失，决定注销《国家体育总局关于准予西藏雅拉香波探险服务有限公司组织2021年春季攀登珠穆朗玛峰登山活动的决定》。通知请西藏雅拉香波探险服务有限公司停止原申请的登山活动。

珠峰位于中国和尼泊尔边境，其南坡位于尼泊尔境内，北坡位于中国西藏境内。据了解，2021年春季登山季，西藏雅拉香波探险服务有限公司是唯一在北坡取得组织攀登活动许可的组团商，共有21名中国籍登山者获得攀登许可。

尼泊尔一侧的南坡登山季于3月末开启后，有外媒报道南坡登山营地出现冠病疫情。据了解，位于加德满都的CIWEC医院曾在三周前接受过几名从登山营地运下的外国登山者，后确诊他们感染冠病病毒。该医院商业发展部负责人潘特称，这些登山者现在都已出院。

自本月7日开始，陆续有包括巴林王子穆罕默德·哈马德·穆罕默德·哈利法在内的登山队员和向导、协作人员从尼泊尔一侧登顶珠峰。

周三（12日），两名外国登山者在登顶后的下撤途中精疲力竭，于山上死亡。尼泊尔登山管理部门向媒体表示，两人死亡与冠病无关。

据尼泊尔卫生和人口部周二（11日）公布的冠病疫情数据显示，该国当天新增确诊和死亡病例数突破纪录，单日新增确诊病例连续七天超过8000例。