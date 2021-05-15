“千人计划”学者因对美国隐瞒实情被判监

美国司法部星期五(14日)宣布，一名参与中国政府“千人计划”的风湿病学教授因在申请联邦研究资金期间向联邦当局隐瞒实情而被判处监禁。

据美国之音报道，58岁的郑颂国(Song Guo Zheng，译音)居住在俄亥俄州，曾在俄亥俄州立大学和宾夕法尼亚州立大学领导一个自身免疫研究团队。他承认，他向美国国立卫生研究院(NIH)申请科研经费时，隐瞒了他参加了中国“千人计划”以及与中国政府控制的一家中国大学有关联及合作的重大事实。

美国司法部说，郑颂国2020年5月22日被捕，当时他搭乘一架包机抵达阿拉斯加州的安克雷奇，准备登上另一架包机逃往中国。他当时携带三个大袋、一个小行李箱和一个手提箱，内有两台便携式电脑、三部手机、几个USB盘、几块银条、家人的过期中国护照、在中国的房契和其它物件。

根据法庭文件，郑颂国自从2013年以来就参加了中国政府的人才计划。美司法部说，郑颂国保证利用他在美国的研究为中国的生物医学研究做贡献，而他没有向其美国雇主或国立卫生研究院披露利益冲突或他对外国的承诺。

郑颂国去年11月认罪，他承认在申请科研经费时撒谎，以利用来自国立卫生研究院的大约410万美元开发中国在风湿学和免疫学方面的专长。

郑颂国被判处37个月的监禁。他还被下令向国立卫生研究院归还约340万美元并向俄亥俄州立大学归还41万3千美元。

郑颂国案是一系列在美科研人员因从事联邦资助的研究期间隐瞒与中国“千人计划”或其它利益关系而被逮捕的案例之一。一个重要的联邦科研经费来源是美国国立卫生研究院。

在联邦司法部今年公布的另外一起涉及美国国立卫生研究院和中国“千人计划”的案例中，前佛罗里达大学教授杨林（Lin Yang，译音）因为在从国立卫生研究院领取有关肌肉成像技术的资助期间隐瞒他参与中国“千人计划”以及自己在中国成立公司的事实而在今年2月被起诉。他在2019年返回中国，至今仍未返美。