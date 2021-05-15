习近平致电祝贺天问一号着陆火星

天问一号探测器今早7时18分成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区，这是中国首次火星探测任务着陆火星取得成功。中共中央总书记、中国国家主席、中央军委主席习近平致贺电指出，在火星上首次留下中国人的印迹，这是中国航天事业发展的又一具有里程碑意义的进展。

根据新华社报道，习近平代表党中央、国务院和中央军委，向首次火星探测任务指挥部并参加任务的全体同志致以热烈的祝贺和诚挚的问候。

习近平在贺电中指出，天问一号探测器着陆火星，迈出了中国星际探测征程的重要一步，实现了从地月系到行星际的跨越，在火星上首次留下中国人的印迹，这是中国航天事业发展的又一具有里程碑意义的进展。

习近平赞扬火星探测任务团队“勇于挑战、追求卓越，使中国在行星探测领域进入世界先进行列，祖国和人民将永远铭记你们的卓越功勋”。

习近平强调，希望团队再接再厉，精心组织实施好火星巡视科学探测，坚持科技自立自强，精心推进行星探测等航天重大工程，加快建设航天强国，为探索宇宙奥秘、促进人类和平与发展的崇高事业作出新的更大贡献！

中共中央政治局常委、中国国务院副总理韩正在北京航天飞行控制中心观看天问一号探测器实施火星着陆情况。

中共中央政治局委员、中国国务院副总理刘鹤在现场宣读了习近平的贺电。

中国首次火星探测任务于2016年立项，计划通过一次任务实现火星环绕、着陆和巡视探测。天问一号探测器于去年7月23日在海南文昌由长征五号运载火箭成功发射，今年2月10日成功实施火星捕获，成为中国第一颗人造火星卫星，2月24日探测器进入火星停泊轨道，开展了为期约三个月的环绕探测，为顺利着陆火星奠定了基础。

天问一号探测器成功着陆火星，是中国首次实现地外行星着陆，使中国成为第二个成功着陆火星的国家。中国国家航天局与欧空局、阿根廷、法国、奥地利等国际航天组织和国家航天机构开展了有关项目合作，将共同为探索宇宙奥秘、增进对火星演化的认知、了解生命起源等贡献智慧和力量。

